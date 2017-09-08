Чистый город начинается с меня! Детские рисунки украсили улицу Бишкека

9 сентября 2017, 9:12 Комментарии

Детские рисунки на тему: "Чистый город начинается с меня!" теперь можно увидеть на одной из столичных улиц, сообщает муниципальное предприятие "Тазалык".

Сотрудники предприятия обновили стелы на перекрестках улиц Жибек Жолу - Шопокова, а также Жибек Жолу - Ибраимова. Теперь горожане смогут увидеть на баннерах ежедневный труд сотрудников муниципалитета.

Также на стелах висят рисунки участников конкурса детских рисунков на тему: "Чистый город начинается с меня!".

Организатором конкурса выступило муниципальное предприятие "Тазалык". Голосование проходило в одной из социальных сетей, где жители могли сами выбрать лучшие работы. По итогам конкурса победители и призеры получили подарки от организаторов, также для них была организована экскурсия по предприятию.