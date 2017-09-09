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Милиционеры нарушают закон? Звоните в службу внутренних расследований

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446890-ru.html

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9 сентября 2017, 9:07       Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. Кыргызстанцев просят звонить в службу внутренних расследований МВД при незаконных действиях сотрудников милиции.
Как сообщила пресс-служба МВД, по номеру (0704) 99-99-18 можно сообщать о таких нарушениях правоохранителей, как вымогательство, угрозы, шантаж, и других.
"Горячая линия" создана для того, чтобы пресекать действия милиционеров, злоупотребляющих должностными полномочиями и полагающих, что мундир является "безотказным иммунитетом".
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