В ряде айыл окмоту Чуйской и Ошской областей пройдут бесплатные юридические консультации

9 сентября 2017, 3:16 Комментарии

В рамках проекта Министерства юстиции "Автобус солидарности" с 8 по 22 сентября юристы будут оказывать бесплатные консультации гражданам в Чуйской и Ошской областях. Как сообщает пресс-служба Минюста, проект "Автобус солидарности запущен Министерством юстиции с 2016 года при содействии проекта ПРООН "Улучшение доступа к правосудию для расширения правовых возможностей в Кыргызской Республике".

Начиная с 2017 года, в рамках проекта бесплатную правовую помощь получили свыше одной тысячи жителей Чуйской и Ошской областей.

Граждане могут обратиться к юристам проекта по различным юридическим вопросам: составление исковых и иных заявлений, ходатайств, жалоб в судебные и правоохранительные органы, оформления наследства, взыскания алиментов, семейным и трудовым спорам, а также получить разъяснения по конкретным законам и нормативным правовым актам КР.

Выезды будут организованы по Чуйской и Ошской областях по следующему графику:

Кеминский район Чуйской области

8 сентября - 10.00 в здании мэрии г.Орловка;

8 сентября - 14.00 в здании Алмалунского айыл окмоту;

11 сентября - 10.00 в здании Чым-Коргонского айыл окмоту;

11 сентября - 14.00 в здании Жаны-Алышского айыл окмоту;

13 сентября - 10.00 в здании Кызыл-Октябрьского айыл окмоту;

13 сентября - 14.00 в здании Кара-Булакского айыл окмоту;

14 сентября - 10.00 в здании Боролдойского айыл окмоту;

14 сентября - 14.00 в здании Дуйшеевского айыл окмоту;

18 сентября - 10.00 в здании Ильичевского айыл окмоту;

18 сентября - 14.00 в здании Ак-Тюзского айыл окмоту;

20 сентября - 10.00 в здании Чон-Кеминского айыл окмоту;

20 сентября - 14.00 в здании Кок-Ойрокского айыл окмоту;

22 сентября - 10.00 в здании мэрии г.Кемин.

Ноокатский район Ошской области

8 сентября - 10.00 в здании Зулпуевского айыл окмоту;

8 сентября - 14.00 в здании Н.Исановского айыл окмоту;

11 сентября - 10.00 в здании Кара-Ташского айыл окмоту;

11 сентября - 14.00 в здании Кыргыз-Атинского айыл окмоту;

Узгенский район Ошской области

12 сентября - 10.00 в здании Куршабского айыл окмоту;

12 сентября - 14.00 в здании Кароолского айыл окмоту;

14 сентября - 10.00 в здании Баш-Дебенского айыл окмоту;

14 сентября - 14.00 в здании Ден-Булакского айыл окмоту;

15 сентября - 10.00 в здании Кызыл-Тооского айыл окмоту;

15 сентября - 14.00 в здании Салам-Аликского айыл окмоту;

18 сентября - 10.00 в здании Мырза-Акенского айыл окмоту;

18 сентября - 14.00 в здании Алтын-Булакского айыл окмоту;

19 сентября - 10.00 в здании Ак-Джарского айыл окмоту;

19 сентября - 14.00 в здании Келдюкского айыл окмоту;

20 сентября - 10.00 в здании Кара-Ташского айыл окмоту;

20 сентября - 14.00 в здании Кызыл-Октябрьского айыл окмоту;

21 сентября - 10.00 в здании Джылалдынского айыл окмоту;

21 сентября - 14.00 в здании Ийри-Сууйского айыл окмоту;

22 сентября - 10.00 в здании Торт-Колского айыл окмоту;

22 сентября - 14.00 в здании Чангетского айыл окмоту;

25 сентября - 10.00 в здании Жазынского айыл окмоту;

25 сентября - 14.00 в здании Заргерского айыл окмоту;

26 сентября - 10.00 в здании Джалпак-Ташского айыл окмоту;

26 сентября - 14.30 в здании Куршабского айыл окмоту.

Алайский и Чон-Алайский районы Ошской области

27 сентября - 10.00 в здании Сары-Монолского айыл окмоту;

27 сентября - 14.00 в здании Кашка-Сууйского айыл окмоту;

28 сентября - 10.00 в здании Чон-Алайского айыл окмоту;

28 сентября - 14.00 в здании Жекендинского айыл окмоту.