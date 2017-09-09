В ряде айыл окмоту Чуйской и Ошской областей пройдут бесплатные юридические консультации

9 сентября 2017, 3:16 Комментарии
В рамках проекта Министерства юстиции "Автобус солидарности" с 8 по 22 сентября юристы будут оказывать бесплатные консультации гражданам в Чуйской и Ошской областях. Как сообщает пресс-служба Минюста, проект "Автобус солидарности запущен Министерством юстиции с 2016 года при содействии проекта ПРООН "Улучшение доступа к правосудию для расширения правовых возможностей в Кыргызской Республике".
Начиная с 2017 года, в рамках проекта бесплатную правовую помощь получили свыше одной тысячи жителей Чуйской и Ошской областей.
Граждане могут обратиться к юристам проекта по различным юридическим вопросам: составление исковых и иных заявлений, ходатайств, жалоб в судебные и правоохранительные органы, оформления наследства, взыскания алиментов, семейным и трудовым спорам, а также получить разъяснения по конкретным законам и нормативным правовым актам КР.
Выезды будут организованы по Чуйской и Ошской областях по следующему графику:
Кеминский район Чуйской области
8 сентября - 10.00 в здании мэрии г.Орловка;
8 сентября - 14.00 в здании Алмалунского айыл окмоту;
11 сентября - 10.00 в здании Чым-Коргонского айыл окмоту;
11 сентября - 14.00 в здании Жаны-Алышского айыл окмоту;
13 сентября - 10.00 в здании Кызыл-Октябрьского айыл окмоту;
13 сентября - 14.00 в здании Кара-Булакского айыл окмоту;
14 сентября - 10.00 в здании Боролдойского айыл окмоту;
14 сентября - 14.00 в здании Дуйшеевского айыл окмоту;
18 сентября - 10.00 в здании Ильичевского айыл окмоту;
18 сентября - 14.00 в здании Ак-Тюзского айыл окмоту;
20 сентября - 10.00 в здании Чон-Кеминского айыл окмоту;
20 сентября - 14.00 в здании Кок-Ойрокского айыл окмоту;
22 сентября - 10.00 в здании мэрии г.Кемин.
Ноокатский район Ошской области
8 сентября - 10.00 в здании Зулпуевского айыл окмоту;
8 сентября - 14.00 в здании Н.Исановского айыл окмоту;
11 сентября - 10.00 в здании Кара-Ташского айыл окмоту;
11 сентября - 14.00 в здании Кыргыз-Атинского айыл окмоту;
Узгенский район Ошской области
12 сентября - 10.00 в здании Куршабского айыл окмоту;
12 сентября - 14.00 в здании Кароолского айыл окмоту;
14 сентября - 10.00 в здании Баш-Дебенского айыл окмоту;
14 сентября - 14.00 в здании Ден-Булакского айыл окмоту;
15 сентября - 10.00 в здании Кызыл-Тооского айыл окмоту;
15 сентября - 14.00 в здании Салам-Аликского айыл окмоту;
18 сентября - 10.00 в здании Мырза-Акенского айыл окмоту;
18 сентября - 14.00 в здании Алтын-Булакского айыл окмоту;
19 сентября - 10.00 в здании Ак-Джарского айыл окмоту;
19 сентября - 14.00 в здании Келдюкского айыл окмоту;
20 сентября - 10.00 в здании Кара-Ташского айыл окмоту;
20 сентября - 14.00 в здании Кызыл-Октябрьского айыл окмоту;
21 сентября - 10.00 в здании Джылалдынского айыл окмоту;
21 сентября - 14.00 в здании Ийри-Сууйского айыл окмоту;
22 сентября - 10.00 в здании Торт-Колского айыл окмоту;
22 сентября - 14.00 в здании Чангетского айыл окмоту;
25 сентября - 10.00 в здании Жазынского айыл окмоту;
25 сентября - 14.00 в здании Заргерского айыл окмоту;
26 сентября - 10.00 в здании Джалпак-Ташского айыл окмоту;
26 сентября - 14.30 в здании Куршабского айыл окмоту.
Алайский и Чон-Алайский районы Ошской области
27 сентября - 10.00 в здании Сары-Монолского айыл окмоту;
27 сентября - 14.00 в здании Кашка-Сууйского айыл окмоту;
28 сентября - 10.00 в здании Чон-Алайского айыл окмоту;
28 сентября - 14.00 в здании Жекендинского айыл окмоту.