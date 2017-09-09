В Бишкеке пройдет международный форум, посвященный защите прав интеллектуальной собственности

9 сентября 2017, 2:11 Комментарии

В Бишкеке 14-16 сентября состоится пятый международный форум "Антиконтрафакт-2017". Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК. Форум посвящен проблемам защиты прав интеллектуальной собственности и противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

В этом году на форуме планируется обсудить вопросы в сфере интеллектуальной собственности, в том числе:

- координации действий государств-членов ЕАЭС в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также правоприменительной практики государств-членов ЕАЭС в части пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности;

- взаимодействия таможенных органов государств-членов ЕАЭС и правообладателей;

- использования средств и методов маркировки, создания систем прослеживания промышленной продукции как технологических форм противодействия незаконному обороту промышленной продукции в государствах-членах ЕАЭС;

- обеспечения высокого уровня технического регулирования в целях противодействия обороту контрафактной продукции и других.

Кроме того, в рамках форума состоится заседание подкомитета по координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности при Консультативном комитете по интеллектуальной собственности Евразийской экономической комиссии.