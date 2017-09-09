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За 8 месяцев от ЧС природного характера защищены более 16 тыс. жилых домов, - МЧСЗа 8 месяцев от ЧС природного характера защищены более 16 тыс. жилых домов, - МЧС

В Бишкеке пройдет международный форум, посвященный защите прав интеллектуальной собственности

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446887-ru.html

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9 сентября 2017, 2:11       Комментарии

В Бишкеке 14-16 сентября состоится пятый международный форум "Антиконтрафакт-2017". Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК. Форум посвящен проблемам защиты прав интеллектуальной собственности и противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
В этом году на форуме планируется обсудить вопросы в сфере интеллектуальной собственности, в том числе:
- координации действий государств-членов ЕАЭС в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также правоприменительной практики государств-членов ЕАЭС в части пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности;
- взаимодействия таможенных органов государств-членов ЕАЭС и правообладателей;
- использования средств и методов маркировки, создания систем прослеживания промышленной продукции как технологических форм противодействия незаконному обороту промышленной продукции в государствах-членах ЕАЭС;
- обеспечения высокого уровня технического регулирования в целях противодействия обороту контрафактной продукции и других.
Кроме того, в рамках форума состоится заседание подкомитета по координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности при Консультативном комитете по интеллектуальной собственности Евразийской экономической комиссии.

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