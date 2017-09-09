За 8 месяцев от ЧС природного характера защищены более 16 тыс. жилых домов, - МЧС

9 сентября 2017, 1:05 Комментарии

За 8 месяцев завершены работы на 324 объектах, от ЧС природного характера защищены более 16 тыс. жилых домов и дворов, более 17 тыс. га сельхозугодий, социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Для защиты населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения, Министерство чрезвычайных ситуаций ежегодно проводит защитные работы по двум направлениям: капитальные строительства (аварийно-восстановительные работы) и специальные превентивные и ликвидационные мероприятия (СПЛМ).

Так, для строительства защитных сооружений, берегоукрепительных и других капитальных строительств в план-прогнозе было включено 36 объектов, дополнительно включено 80 объектов, таким образом, в план включены 116 объектов.

За 8 месяцев 2017 года всего защитные мероприятия велись на 111 объектах, 65 объектов завершены:

- по Ошской области работы велись на 16 объектах;

- по Баткенской области работы велись на 11 объектах;

- по Жалал-Абадской области работы велись на 39 объектах;

- по Иссык-Кульской области работы велись на 9 объектах;

- по Таласской области работы велись на 6 объектах;

- по Чуйской области работы велись на 25 объектах.

- по Нарынской области работы велись на 5 объектах

На 1 сентября 2017 года завершены работы и введены в эксплуатацию 65 объектов, сооружено 10551,5 метров защитной дамбы, 2 моста, 2845 метров канала; очищено 62917 м3 селехранилищ; проведена очистка 1242 м рек.

Таким образом, при проведении вышеуказанных работ защищен 8291 двор, 13 674 га сельхозугодий, 2 пограничных столба, 2 моста, 3 школы, а также кладбище, скотомогильник, ипподром.

Также в целях качественной подготовки и проведения мероприятий по защите населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения от паводков вод, селевых потоков, понижения уровня грунтовых вод и снижения опасности от оползневых процессов, проводится специальные превентивные и ликвидационные мероприятия (СПЛМ).

Согласно плану-прогнозу СПЛМ на 2017 год, по республике было предусмотрено 306 объектов, дополнительно включено 132 объекта (последствия ЧС), таким образом, в план включены 438 объектов.

За 8 месяцев 2017 года всего по республике проводились работы на 335 объектах, из них на 259 объектах работы завершены, на 35 объектах работы продолжаются.В частности:

- г. Ош - проводились работы на 8 объектах, из них 7-и объекте работы завершены;

- Ошская область - проводились работы на 100 объектах, из них 79 объектах работы завершены, на 11 объектах работы продолжаются;

- Жалал-Абадская область - проводились работы на 94 объектах, из них 71 объектах работы завершены, на 16 объектах работы продолжаются;

- Баткенская область - проводились работы на 49 объектах, из них на 37 объектах работы завершены, на 8 объектах работы продолжаются;

- Иссык-Кульская область - проводились работы на 23 объектах, из них на 20 объектах работы завершены;

- Таласская область - проводились работы на 20 объектах, из них 15 объектах работы завершены, на 1 объекте работы продолжается;

- Чуйская область - проводились работы на 22 объектах, из них на 16 объектах работы завершены, на 1 работы продолжаются;

- Нарынская область - проводились работы на 11 объекте, на 10 объектах работы завершены, на 1 объекте работы продолжаются.

В результате завершенных 259 объектах от ЧС защищено: жилых домов и дворов - 7950, сельхозугодий- 4007,5 га, внутрихозяйственных дорог - 20,12 км., школа - 7, детский сад - 6, мечеть - 3, медицинский пункт - 3, ФАП - 8, магазин - 1, кладбища - 2, кошара -7, внутрихозяйственный мост - 12, водозабор - 2, офис - 1, садоводческое товарищества - 2.

Таким образом, в результате завершенных защитных мероприятий на 324 объектах от ЧС природного характера (сели и паводки) защищены жилых домов и дворов - 16 241, сельхозугодий - 17 881, 5 га, внутрихозяйственных дорог - 20,12 км, 10 школ, 6 детских садов, 3 мечети, 3 медицинских пункта, 8 ФАПов, 1 магазин, 3 кладбища, 7 кошар, 12 внутрихозяйственных мостов, 2 водозабора, 1 офис, 2 садоводческих товарищества, 2 пограничных столба, 2 моста, 1 скотомогильник, 1 ипподром.