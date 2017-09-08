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Новости Кыргызстана

Мужчина разбился насмерть, упав с моста возле Ошского рынкаМужчина разбился насмерть, упав с моста возле Ошского рынка

За время работы мы провели более 3 тыс. посещений закрытых учреждений КР, - Наццентр по предупреждению пыток

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446885-ru.html

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8 сентября 2017, 23:40       Комментарии

За время своей деятельности мы провели более 3 тыс. посещений в закрытые учреждения Кыргызстана. Об этом в ходе международного форума "Роль омбудсмена в совершенствовании нормативно-правовых актов в области прав человека: ожидания и перспективы" сказал глава Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов. По его словам, это не только изоляторы временного содержания, следственные изоляторы, это и детские, и психиатрические учреждения.
"Мы охватили все учреждения подведомственных ГСИН. За время нашей деятельности получены более 450 жалоб, были направлены сообщения в органы прокуратуры, на основании их было возбуждено за все время нашей деятельности 29 уголовных дел. Были представлены 3 ежегодных доклада в Жогорку Кенеше, где изложены более ста рекомендаций", - сказал он.

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