Омбудсмен Кыргызстана и глава Генеральной инспекции Ирана подписали соглашение о сотрудничестве

8 сентября 2017, 22:47 Комментарии

Омбудсмен Кыргызстана Кубат Оторбаев и глава Генеральной инспекции Ирана Насер Серадж подписали двустороннее соглашение о взаимном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена. Подписание состоялось в рамках международного форума омбудсменов, который прошел в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.

Согласно документу, омбудсмен Кыргызстана и глава Генеральной инспекции Ирана в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством своих стран обязуются сотрудничать в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, а также способствовать восстановлению на территории государств нарушенных прав и свобод граждан и лиц без гражданства.

К.Оторбаев поблагодарил Насер Сераджа за поддержку и сотрудничество и выразил готовность к тесному взаимодействию в сфере защиты прав человека.