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Омбудсмен Кыргызстана и глава Генеральной инспекции Ирана подписали соглашение о сотрудничестве

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446884-ru.html

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8 сентября 2017, 22:47       Комментарии

Омбудсмен Кыргызстана Кубат Оторбаев и глава Генеральной инспекции Ирана Насер Серадж подписали двустороннее соглашение о взаимном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена. Подписание состоялось в рамках международного форума омбудсменов, который прошел в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.
Согласно документу, омбудсмен Кыргызстана и глава Генеральной инспекции Ирана в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством своих стран обязуются сотрудничать в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, а также способствовать восстановлению на территории государств нарушенных прав и свобод граждан и лиц без гражданства.
К.Оторбаев поблагодарил Насер Сераджа за поддержку и сотрудничество и выразил готовность к тесному взаимодействию в сфере защиты прав человека.

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