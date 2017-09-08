Доллар США: 68.5500 (+0.0712) 
Евро: 81.9927 (+0.2085) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.59 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
ясно +24°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В ущелье Ала-Арча — пожар, огонь охватил склон горыВ ущелье Ала-Арча — пожар, огонь охватил склон горы

В 2016 году было зарегистрировано 1018 случаев насилия в отношении детей, - омбудсмен

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446881-ru.html

Похожие новости

Международный форум Омбудсменов завершил свою работу принятием Резолюции

На подстанции "Фрунзенская" вероятность несчастных случаев сократилась до минимума

Турция и Казахстан намерены укреплять отношения - Эрдоган

Минздрав расследует дело о, якобы, попытке изнасилования девочки врачом в Кемине

Ежегодно детдома и интернаты выпускают около 400 ребят, которые нуждаются в обеспечении жильем, - омбудсмен

8 сентября 2017, 21:45       Комментарии

В 2016 году, согласно официальной информации МВД, было зарегистрировано 1018 случаев насилия в отношении детей. Об этом 8 сентября в ходе международного форума "Роль омбудсмена в совершенствовании нормативно-правовых актов в области прав человека: ожидания и перспективы" сказал омбудсмен Кубат Оторобаев. "Я как омбудсмен обратился к парламенту с предложением ужесточить наказание в отношении насильников детей и внести изменения в ст.132 (половые сношения и иные действия сексуального характера с лицом не достигшим 16-летнего возраста), и 133 (развратные действия) УК КР, чтобы к лицам, совершившим преступление сексуального характера в отношении лиц, не достигших 18 и 16 лет соответственно, сроки лишения свободы увеличились, то есть ужесточилось наказание. Вместо от 3 до 5 лет ранее, до от 5 до 8 лет", - сказал К.Оторбаев.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум