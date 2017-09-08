В 2016 году было зарегистрировано 1018 случаев насилия в отношении детей, - омбудсмен

8 сентября 2017, 21:45 Комментарии

В 2016 году, согласно официальной информации МВД, было зарегистрировано 1018 случаев насилия в отношении детей. Об этом 8 сентября в ходе международного форума "Роль омбудсмена в совершенствовании нормативно-правовых актов в области прав человека: ожидания и перспективы" сказал омбудсмен Кубат Оторобаев. "Я как омбудсмен обратился к парламенту с предложением ужесточить наказание в отношении насильников детей и внести изменения в ст.132 (половые сношения и иные действия сексуального характера с лицом не достигшим 16-летнего возраста), и 133 (развратные действия) УК КР, чтобы к лицам, совершившим преступление сексуального характера в отношении лиц, не достигших 18 и 16 лет соответственно, сроки лишения свободы увеличились, то есть ужесточилось наказание. Вместо от 3 до 5 лет ранее, до от 5 до 8 лет", - сказал К.Оторбаев.