В ущелье Ала-Арча — пожар, огонь охватил склон горы

8 сентября 2017, 21:04 Комментарии

БИШКЕК, 9 сент - Sputnik. На въезде в Ала-Арчинское ущелье горит склон горы, сообщил очевидец на WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан.

"Огонь охватил небольшой участок горы, вблизи нет деревьев. Очаг находится ближе к вершине", - рассказал собеседник.

МЧС подтвердило факт пожара. По данным пресс-службы министерства, в ущелье на склоне горы загорелась сухая трава. Сейчас идет сбор информации. По предварительным данным, пострадавших и находящихся в опасности от огня людей нет.

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