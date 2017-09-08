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В ущелье Ала-Арча — пожар, огонь охватил склон горы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446880-ru.html

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Ночью в Боомском ущелье произошло смертельное ДТП. Милиция про это не знает

8 сентября 2017, 21:04       Комментарии

БИШКЕК, 9 сент - Sputnik. На въезде в Ала-Арчинское ущелье горит склон горы, сообщил очевидец на WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан.
"Огонь охватил небольшой участок горы, вблизи нет деревьев. Очаг находится ближе к вершине", - рассказал собеседник.
МЧС подтвердило факт пожара. По данным пресс-службы министерства, в ущелье на склоне горы загорелась сухая трава. Сейчас идет сбор информации. По предварительным данным, пострадавших и находящихся в опасности от огня людей нет.
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