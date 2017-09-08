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В Бишкеке 9 сентября отключат свет на восьми улицах — список

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446879-ru.html

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8 сентября 2017, 21:04       Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. В субботу, 9 сентября, на восьми улицах столицы временно отключат электроэнергию, сообщается на сайте "Североэлектро".
С 9.00 до 18.00 будет производиться ремонт трех трансформаторных подстанций, из-за чего обесточат улицы Манасчы Сагынбая, Панфилова, Московскую, Орозбекова, Льва Толстого, Кулатова, Васильева и Тулебердиева. Без света на это время останутся и дома в переулках Тихвинском и Акталинском.
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