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Бишкекская ТИК доукомплектовывает 234 участковые избирательные комиссии

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446878-ru.html

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8 сентября 2017, 20:59       Комментарии

Бишкекская территориальная избирательная комиссия объявила о выдвижении представителей от представительных органов местного самоуправления для пополнения резерва 234 участковых избирательных комиссий. Как сообщила БТИК, возникла необходимость доукомплектовать эти комиссии.
Кандидат в члены избирательной комиссии должен проживать, как правило, на территории соответствующего населенного пункта. Протоколы о выдвижении кандидатур от собрания граждан, общественных объединений в резервы участковых избирательных комиссий необходимо заверить подписями председателя и секретаря собрания. К протоколу должен быть приложен список участников собрания с указанием места жительства и их подписями. К вышеуказанным документам прилагаются:
- заявление кандидата о согласии работать в составе УИК и обязательство о соблюдении норм избирательного законодательства КР;
- копия паспорта;
- биографические данные с указанием места работы, учебы, образования (личный листок по учету кадров или резюме);
- контактные данные: адрес места жительства, телефоны (домашний, мобильный, электронная почта).
Протоколы о выдвижении кандидатур от собрания граждан, общественных и некоммерческих организаций в резерв участковых избирательных комиссий принимаются до 18:00 16 сентября в Бишкекском городском кенеше.

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