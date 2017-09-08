Бишкекская ТИК доукомплектовывает 234 участковые избирательные комиссии

8 сентября 2017, 20:59 Комментарии

Бишкекская территориальная избирательная комиссия объявила о выдвижении представителей от представительных органов местного самоуправления для пополнения резерва 234 участковых избирательных комиссий. Как сообщила БТИК, возникла необходимость доукомплектовать эти комиссии.

Кандидат в члены избирательной комиссии должен проживать, как правило, на территории соответствующего населенного пункта. Протоколы о выдвижении кандидатур от собрания граждан, общественных объединений в резервы участковых избирательных комиссий необходимо заверить подписями председателя и секретаря собрания. К протоколу должен быть приложен список участников собрания с указанием места жительства и их подписями. К вышеуказанным документам прилагаются:

- заявление кандидата о согласии работать в составе УИК и обязательство о соблюдении норм избирательного законодательства КР;

- копия паспорта;

- биографические данные с указанием места работы, учебы, образования (личный листок по учету кадров или резюме);

- контактные данные: адрес места жительства, телефоны (домашний, мобильный, электронная почта).

Протоколы о выдвижении кандидатур от собрания граждан, общественных и некоммерческих организаций в резерв участковых избирательных комиссий принимаются до 18:00 16 сентября в Бишкекском городском кенеше.