А.Атамбаев встретился с общественностью Кочкорского и Джумгальского районов Нарынской области (фото)

8 сентября 2017, 20:51 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 8 сентября в рамках рабочей поездки в Нарынскую область встретился с активом и общественностью Кочкорского и Джумгальского районов Нарынской области. Как сообщает пресс-служба главы государства, встреча прошла в формате вопрос-ответ. Президент ответил на вопросы жителей Кочкорской и Джумгальского районов, касающиеся загруженности школ и необходимости строительства новых школ, проведения капитального ремонта в них. Также были заданы вопросы относительно строительства дорог, хода реализации инфраструктурных проектов в области.

А.Атамбаев подчеркнул, что самые тяжелые времена для страны позади, Кыргызстан нашел свой путь развития и не сойдет с этого пути.

По словам главы государства, за последние 5-6 лет в стране удалось сделать многое в укреплении государственности, реформировании ключевых отраслей жизнедеятельности и в установлении системы справедливого распределения доходов государства.

Президент в ходе встречи дал ряд конкретных поручений руководителям государственных органов по своевременному решению поднимающихся вопросов, в первую очередь касающихся аварийных школ.