Глава Наццентра по предупреждению пыток: Чаще всего применяют пытки в виде избиений и надевания на голову пакетов

8 сентября 2017, 20:27 Комментарии

Часто всего применяются пытки в виде избиений. Об этом в ходе международного форума "Роль омбудсмена в совершенствовании нормативно-правовых актов в области прав человека: ожидания и перспективы" сказал глава Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

По его словам, уже привычным стали пытки - надевание полиэтиленовых пакетов, угрозы жизни, угроза безопасности родственников.

"Бывают случаи использования электрошокеров, обливания водой", - сказал он.