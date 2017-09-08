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Атамбаев встретился с активом и общественностью Кочкорского и Джумгальского районовАтамбаев встретился с активом и общественностью Кочкорского и Джумгальского районов

Глава Наццентра по предупреждению пыток: Чаще всего применяют пытки в виде избиений и надевания на голову пакетов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446876-ru.html

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Неопознанный труп в Ошской области. Возбуждено уголовное дело

8 сентября 2017, 20:27       Комментарии

Часто всего применяются пытки в виде избиений. Об этом в ходе международного форума "Роль омбудсмена в совершенствовании нормативно-правовых актов в области прав человека: ожидания и перспективы" сказал глава Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.
По его словам, уже привычным стали пытки - надевание полиэтиленовых пакетов, угрозы жизни, угроза безопасности родственников.
"Бывают случаи использования электрошокеров, обливания водой", - сказал он.

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