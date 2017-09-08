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Солнечные вспышки не создадут помех для сотовой связи в КР — ученый

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446875-ru.html

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8 сентября 2017, 20:03       Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. Солнечные вспышки и магнитные бури не создадут помех для сотовой связи в КР, сообщил Sputnik Кыргызстан физик, доцент Кыргызского национального университета Рахманберди Ибрагимов.
4 сентября на Солнце началась серия вспышек. Сначала произошли пять небольших вспышек класса М мощностью 4-5 баллов, затем, 6 сентября, последовала вспышка класса X мощностью 2,2 балла; в тот же день случилась экстремально сильная вспышка X9.3. В пятницу, 8 сентября, была зафиксирована очередная сильнейшая вспышка класса Х. Эти вспышки являются причиной возникновения магнитных бурь.
"Они приводят к помехам в теле- и радиосвязи. Но маловероятно, что магнитные бури навредят мобильной связи, так как в ней используются радиоволны длиной менее миллиметра", - сообщил Ибрагимов.
Он добавил, что солнечные вспышки часто не доходят до поверхности Земли. Однако СМИ пишут, что магнитные бури, вызванные вспышками, способны нарушить работу телекоммуникационного оборудования, и это грозит проблемами со связью.
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