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Атамбаев встретился с активом и общественностью Кочкорского и Джумгальского районовАтамбаев встретился с активом и общественностью Кочкорского и Джумгальского районов

Подождем! — Сапар Исаков прокомментировал новый скандал с Liglass

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446874-ru.html

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8 сентября 2017, 20:27       Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. Пресс-служба правительства предоставила редакции Sputnik Кыргызстан комментарий премьер-министра Сарпара Исакова относительно скандала вокруг чешской компаний Liglass Trading CZ, SRO, которая должна построить Верхне-Нарынский каскад ГЭС.
Недавно в СМИ появилась статья, в которой указано, что Liglass Trading выставила акции на торги в США, где они с 10 июля до 18 августа выросли с 0,005 до 0,39 доллара, то есть больше чем на 7 тысяч процентов. В статье говорится, что эта схема напоминает типичную "pump and dump" и, возможно, чешская компания никогда не планировали строить ГЭС в Кыргызстане.
"По Нарынскому каскаду ГЭС у нас есть время до 18 сентября. Будем ждать. Если не поступят финансовые средства, мы расторгнем соглашение. Придется объявить новый конкурс", - сказал Исаков.
Премьер отметил, что компания, не нарушая законодательства Кыргызстана, пошагово участвовала в тендере на строительство 10 малых ГЭС, который выиграла, предложив наименьшую сумму. Позже инвесторы пришли к соглашению по ВНК.
"Всем известно, что мы, объявляя тендер, говорили о строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС и, учитывая это, они подали документы по ВНК. Если данная компания считается победителем, почему мы должны отказываться от нее? Я уже официально говорил, что президент Чехии, господин Земан, порекомендовал данную компанию Алмазбеку Атамбаеву", - отметил глава кабмина.
10 июля этого года правительство Кыргызстана и чешская компания Liglass Trading CZ, SRO подписали соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию Верхне-Нарынского каскада ГЭС и малых гидроэлектростанций. Инвестор добровольно обязался погасить существующую задолженность в размере 37 миллионов долларов перед ПАО "Русгидро".
Атамбаев позже заявил, что "Русгидро" даже не собиралось строить ВНК и Камбар-Ату. По его мнению, соглашение с чешской компанией для Кыргызстана выгоднее, чем с российской. В "Русгидро" заявили, что оставляют за собой право обратиться в суд.
Следует отметить, что деятельность Liglass Trading вызвала гораздо большее количество критических публикаций как в кыргызстанских, так и в чешских СМИ.
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