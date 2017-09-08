Подождем! — Сапар Исаков прокомментировал новый скандал с Liglass

8 сентября 2017, 20:27 Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. Пресс-служба правительства предоставила редакции Sputnik Кыргызстан комментарий премьер-министра Сарпара Исакова относительно скандала вокруг чешской компаний Liglass Trading CZ, SRO, которая должна построить Верхне-Нарынский каскад ГЭС.

Недавно в СМИ появилась статья, в которой указано, что Liglass Trading выставила акции на торги в США, где они с 10 июля до 18 августа выросли с 0,005 до 0,39 доллара, то есть больше чем на 7 тысяч процентов. В статье говорится, что эта схема напоминает типичную "pump and dump" и, возможно, чешская компания никогда не планировали строить ГЭС в Кыргызстане.

"По Нарынскому каскаду ГЭС у нас есть время до 18 сентября. Будем ждать. Если не поступят финансовые средства, мы расторгнем соглашение. Придется объявить новый конкурс", - сказал Исаков.

Премьер отметил, что компания, не нарушая законодательства Кыргызстана, пошагово участвовала в тендере на строительство 10 малых ГЭС, который выиграла, предложив наименьшую сумму. Позже инвесторы пришли к соглашению по ВНК.

"Всем известно, что мы, объявляя тендер, говорили о строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС и, учитывая это, они подали документы по ВНК. Если данная компания считается победителем, почему мы должны отказываться от нее? Я уже официально говорил, что президент Чехии, господин Земан, порекомендовал данную компанию Алмазбеку Атамбаеву", - отметил глава кабмина.

10 июля этого года правительство Кыргызстана и чешская компания Liglass Trading CZ, SRO подписали соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию Верхне-Нарынского каскада ГЭС и малых гидроэлектростанций. Инвестор добровольно обязался погасить существующую задолженность в размере 37 миллионов долларов перед ПАО "Русгидро".

Атамбаев позже заявил, что "Русгидро" даже не собиралось строить ВНК и Камбар-Ату. По его мнению, соглашение с чешской компанией для Кыргызстана выгоднее, чем с российской. В "Русгидро" заявили, что оставляют за собой право обратиться в суд.

Следует отметить, что деятельность Liglass Trading вызвала гораздо большее количество критических публикаций как в кыргызстанских, так и в чешских СМИ.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });