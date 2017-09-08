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Атамбаев встретился с активом и общественностью Кочкорского и Джумгальского районов

 

Фотографии: kabar.kg

         

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446873-ru.html

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8 сентября 2017, 20:07       Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня в рамках рабочей поездки в Нарынскую область встретился с активом и общественностью Кочкорского и Джумгальского районов Нарынской области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Встреча традиционно прошла в формате вопрос-ответ. Глава государства ответил на вопросы жителей Кочкорской и Джумгальского районов, касающихся загруженности школ и необходимости строительства новых школ, проведения капитального ремонта в них. Также были заданы вопросы относительно строительства дорог, хода реализации инфраструктурных проектов в области.
Президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что самые тяжелые времена для страны позади, Кыргызстан нашёл свой путь развития, и не сойдёт с этого пути. По словам Главы государства, за последние 5-6 лет в стране удалось сделать многое в укреплении государственности, реформировании ключевых отраслей жизнедеятельности и в установлении системы справедливого распределения доходов государства.
Президент в ходе встречи дал ряд конкретных поручений руководителям государственных органов по своевременному решению поднимающихся вопросов, в первую очередь касающихся аварийных школ.

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