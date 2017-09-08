Атамбаев встретился с активом и общественностью Кочкорского и Джумгальского районов

8 сентября 2017, 20:07 Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня в рамках рабочей поездки в Нарынскую область встретился с активом и общественностью Кочкорского и Джумгальского районов Нарынской области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Встреча традиционно прошла в формате вопрос-ответ. Глава государства ответил на вопросы жителей Кочкорской и Джумгальского районов, касающихся загруженности школ и необходимости строительства новых школ, проведения капитального ремонта в них. Также были заданы вопросы относительно строительства дорог, хода реализации инфраструктурных проектов в области.

Президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что самые тяжелые времена для страны позади, Кыргызстан нашёл свой путь развития, и не сойдёт с этого пути. По словам Главы государства, за последние 5-6 лет в стране удалось сделать многое в укреплении государственности, реформировании ключевых отраслей жизнедеятельности и в установлении системы справедливого распределения доходов государства.

Президент в ходе встречи дал ряд конкретных поручений руководителям государственных органов по своевременному решению поднимающихся вопросов, в первую очередь касающихся аварийных школ.