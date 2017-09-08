В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 11 сентября возможны перерывы в электроснабжении

8 сентября 2017, 19:48 Комментарии

"Севеоэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 11 сентября в Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.

Бишкек

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Участок

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> 9 сентября

</td> </tr> <tr> <td> Западный

</td> <td> ул. Л.Толстого (дом №38)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 18-00

</td> <td> капитальный ремонт ТП №1652

</td> </tr> <tr> <td> ул. М.Сагынбая, Панфилова, Московская, Орозбекова, Льва-Толстого, Кулатова, Васильева,Тулебердиева, пер.Тихвинский, Акталинский

</td> <td> 09:00

</td> <td> 18:00

</td> <td> капитальный ремонт ТП №№ 751, 52, 1203

</td> </tr> <tr> <td> 11 сентября

</td> </tr> <tr> <td> Восточный

</td> <td> ж/м Дордой

</td> <td> 09:00

</td> <td> 15:00

</td> <td> ремонт оборудования ТП №3093

</td> </tr> <tr> <td> ж/м Красный строитель (ул.Набережня, Дубосековская, пер.Зеравшанский),

с. Орто-Сай (ул.Иманалаиева, Балык Кумара)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 18:00

</td> <td> монтаж ЛЭП 0,4 кВ с применением СИП от ТП №№774, 1579, 1580

</td> </tr> </table> Чуйская область

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Населенный пункт

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Аламндинский

</td> <td> с. Лебединовка (ул.Маяковского, М.Горького, Лермонтова, Победы, Восточная, Набережная көч.)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> Очистка порослей деревьев вдоль щхранной зоны ЛЭП 10 кВ от продстанции "Нур"

</td> </tr> <tr> <td> с. Виноградное, Полевое

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Ленинская"

</td> </tr> <tr> <td> с. Ленинское а. (район магазина "Бакай", ул. Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная көч.), Луговое (малый ГЭС, ул.Алма-Атинская)

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Константиновка"

</td> </tr> <tr> <td> Жайылский

</td> <td> г. Кара-Балта (ул.П.Тольятти)

</td> <td> 08-00

</td> <td> 12-00

</td> <td> техобслуживание КТП №687

</td> </tr> <tr> <td> г. Кара-Балта (квартал Ковровщиков)

</td> <td> 13-00

</td> <td> 17-00

</td> <td> техобслуживание КТП №782

</td> </tr> </table>