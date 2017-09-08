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В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 11 сентября возможны перерывы в электроснабжении

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446872-ru.html

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8 сентября 2017, 19:48       Комментарии

"Севеоэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 11 сентября в Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.
Бишкек
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Участок
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> 9 сентября
</td> </tr> <tr> <td> Западный
</td> <td> ул. Л.Толстого (дом №38)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 18-00
</td> <td> капитальный ремонт ТП №1652
</td> </tr> <tr> <td> ул. М.Сагынбая, Панфилова, Московская, Орозбекова, Льва-Толстого, Кулатова, Васильева,Тулебердиева, пер.Тихвинский, Акталинский
</td> <td> 09:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> капитальный ремонт ТП №№ 751, 52, 1203
</td> </tr> <tr> <td> 11 сентября
</td> </tr> <tr> <td> Восточный
</td> <td> ж/м Дордой
</td> <td> 09:00
</td> <td> 15:00
</td> <td> ремонт оборудования ТП №3093
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Красный строитель (ул.Набережня, Дубосековская, пер.Зеравшанский),
с. Орто-Сай (ул.Иманалаиева, Балык Кумара)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> монтаж ЛЭП 0,4 кВ с применением СИП от ТП №№774, 1579, 1580
</td> </tr> </table> Чуйская область
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Населенный пункт
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Аламндинский
</td> <td> с. Лебединовка (ул.Маяковского, М.Горького, Лермонтова, Победы, Восточная, Набережная көч.)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> Очистка порослей деревьев вдоль щхранной зоны ЛЭП 10 кВ от продстанции "Нур"
</td> </tr> <tr> <td> с. Виноградное, Полевое
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Ленинская"
</td> </tr> <tr> <td> с. Ленинское а. (район магазина "Бакай", ул. Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная көч.), Луговое (малый ГЭС, ул.Алма-Атинская)
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Константиновка"
</td> </tr> <tr> <td> Жайылский
</td> <td> г. Кара-Балта (ул.П.Тольятти)
</td> <td> 08-00
</td> <td> 12-00
</td> <td> техобслуживание КТП №687
</td> </tr> <tr> <td> г. Кара-Балта (квартал Ковровщиков)
</td> <td> 13-00
</td> <td> 17-00
</td> <td> техобслуживание КТП №782
</td> </tr> </table>

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