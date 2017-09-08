Надвигается сильная магнитная буря. Медик объясняет, как уберечься

8 сентября 2017, 19:39 Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. В пятницу на Земле была зафиксирована мощная магнитная буря силой 4 балла по пятибалльной шкале, сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН) РФ.

Из-за солнечных вспышек в космос выбрасывается огромный поток протонов и электронов, часть которых достигает Земли и подхватывается атмосферой. Поток быстро и сильно меняет магнитное поле планеты, что неблагоприятно отражается на жизнедеятельности людей. Специалисты отмечают сбои в работе связи, электронного оборудования и спутников.

Магнитные бури также негативно влияют на самочувствие граждан, рассказала доктор медицинских наук Айнаш Шаршенова. По ее словам, в первую очередь это явление опасно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, - возникают головные боли, учащается сердцебиение, скачет артериальное давление, иногда начинается бессонница.

"Замедляется капиллярный кровоток, из-за чего начинается кислородное голодание клеток. Есть категория наиболее чувствительных людей - как правило, это пожилые граждане. Однако почувствовать себя плохо могут и люди трудоспособного возраста", - объяснила Шаршенова.

Доктор медицинских наук призвала соотечественников быть готовыми к магнитным бурям. Она посоветовала реже выходить на улицу, постараться не садиться за руль, носить легкую одежду и головные уборы, чаще пить воду небольшими порциями, реже пользоваться телефоном и компьютером.

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