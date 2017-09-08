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Новое кладбище открылось близ Бишкека, на старом места больше нет

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446870-ru.html

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8 сентября 2017, 19:54       Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. Мэрия Бишкека официально объявила открытым новое городское кладбище в селе Гроздь, сообщила пресс-служба муниципалитета.
© пресс-служба мэрии города Бишкек Мэрия Бишкека официально объявила открытым новое городское кладбище в селе Гроздь Данный объект открыли в связи с переполненностью Юго-западного кладбища, которое переходит в полузакрытый режим: горожан будут хоронить только рядом с близкими.
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