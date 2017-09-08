Новое кладбище открылось близ Бишкека, на старом места больше нет

8 сентября 2017, 19:54 Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. Мэрия Бишкека официально объявила открытым новое городское кладбище в селе Гроздь, сообщила пресс-служба муниципалитета.

© пресс-служба мэрии города Бишкек Мэрия Бишкека официально объявила открытым новое городское кладбище в селе Гроздь Данный объект открыли в связи с переполненностью Юго-западного кладбища, которое переходит в полузакрытый режим: горожан будут хоронить только рядом с близкими.

Новый погост разделен на несколько частей - для представителей разных конфессий. Он находится недалеко от Бишкека, в Аламудунском районе. Общая площадь объекта составляет 44 гектара. С северной стороны здесь установлены ограждение и ворота, отремонтирована автодорога шириной 18 метров. Организована автостоянка и внутренние подъезды для посетителей. Установлены два резервуара для воды, системы наружного освещения и электроснабжения. Кроме того, построен водоотводный ров протяженностью 580 метров.

Захоронения на Юго-западном кладбище производились с 1973 года. Изначально его территория не превышала 69 гектаров, а сегодня - более 300.

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