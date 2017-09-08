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"РАЖ" требует проверить, что во время выборов в Кара-Суу делали запред ГТС Раим Матраимов и его сотрудники

Источник:
http://knews.kg/2017/09/razh-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446869-ru.html

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8 сентября 2017, 19:17       Комментарии

"Наша фракция поручает правоохранительным органам проверить, что во время выборов делали в Кара-Суу заместитель Государственной таможенной службы Раим Матраимов и его сотрудники, какое отношение имели к проведению голосования. Жители Кара-Суу жалуются, говорят, что их город, их район превратился в вотчину Матраимова", – заявил лидер парламентской фракции "Республика – Ата Журт" Омурбек Бабанов на заседании Жогорку Кенеша.
"Есть оказывается такой заместитель в Таможенной службе, который своих сотрудников заставлял там работать на выборах. У всего же есть предел! Наша фракция предложит рассмотреть ответственность Матраимова. Пусть он сначала у себя в таможне разберется, все знают, что там происходит. Всему приходит свое время. Человек должен знать границы дозволенного. Что бы изменилось, если бы в Кара-Суу партия получила не 65%, а 35%? Те же жители Кара-Суу были бы в кенеше, мэр из того же Кара-Суу", – сказал Омурбек Бабабнов.
По его словам, когда человек ничего не видит, опираясь на свою власть, он нарушает законы.
"Кыргызстанцы давали урок и Акаевым, и Бакиевым, и все госслужащие должны помнить об этом! Впереди нас ждут выборы, и я желаю, чтобы после них в стране была мирная ситуация. Народ, думаете, не видит, кто что делает? Наша фракция поручает правоохранительным органам проверить, что во время выборов делали в Кара-Суу заместитель Государственной таможенной службы Раим Матраимов и его сотрудники, какое отношение имели к проведению голосования. Я бы хотел обратиться к сотрудникам ГТС: занимайтесь своими прямыми обязанностями!" – сказал парламентария.
Он отметил, что выборы закончатся, и после них фракция "Республика – Ата Журт" остается работать в парламенте.
"И я вам обещаю, что мы добьемся возбуждения уголовного по каждому факту участия сотрудников Таможенной службы в проведении выборов. И в первую очередь это предупреждение касается Матраимова! Я обращаюсь к нему персонально от имени нашей фракции. Про работу этого человека много чего можно сказать, и это все еще впереди. Этот человек перешел все границы. Если нарушения продолжатся и во время выборов, что нужно возбуждать уголовное дело и привлекать к ответственности! Пусть он оставит свою должность и открыто работает на партию, никто не против этого", – подытожил Омурбек Бабанов.
Напомним, сегодня парламентариям и членам ЦИК, представителям МВД и Генпрокуратуры показали сюжет, снятый в Кара-Суу 3 сентября. В тот день зафиксированы нарушения. Местные корреспонденты телеканала "НТС", отправившиеся освещать процесс выборов, заявили о том, что неизвестные пытались опустить в урну отмеченные бюллетени. Они были отмечены в пользу партии СДПК. Стопка бюллетеней находилась в руках председателя участковой избирательной комиссии (УИК). Глава УИК сообщила, что бюллетени не прошли в автоматическую считывающую урну, поскольку не подошли по размеру, поэтому их пришлось собирать и резать.

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