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Сапар Исаков: Осенью 2018 года пройдут третьи Всемирные Игры кочевников

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/sapar-isa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446868-ru.html

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8 сентября 2017, 19:18       Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Кабар/. Осенью 2018 года пройдут третьи Всемирные Игры кочевников. Об этом сказал премьер-министр КР Сапар Исаков сегодняв ходе рабочего совещания по подготовке к проведению третьих Всемирных Игр Кочевников (ВИК), сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
"Наша задача состоит в планомерной и содержательной подготовке к проведению Всемирных Игр Кочевников, мы должны концептуально выработать все моменты, чтобы по ходу подготовки к мероприятию не возникло проблем. База для проведения масштабных мероприятий есть, построен ипподром, соответствующий международным стандартам, есть физкультурно-оздоровительный комплекс, где будут проходить соревнования, имеется джайлоо Кырчын, где пройдут этно-игры, работает официальный сайт ВИК", - сказал премьер.
Глава правительства особо акцентировал внимание членов Правительства на построении работы со спонсорами, изъявляющими желание принять участие в подготовке к проведению ВИК.
"Необходимо наладить правильную работу со спонсорами и компаниями, которые готовы сотрудничать с Правительством в целях подготовки к Всемирным Играм Кочевников. Это должно быть взаимовыгодное сотрудничество. Мы не должны делать нагрузку на бюджет страны. Надо проработать вопросы взаимодействия с потенциальными партнёрами, спонсорами, у которых есть определенные интересы, связанные с проведением игр. В этом плане нам надо открыто проработать все вопросы", — отметил Исаков.
Премьер-министр поставил ряд конкретных задач перед министерствами и ведомствами страны.
В частности, аппарату правительства поручено создать организационный комитет и возобновить работу секретариата Всемирных Игр Кочевников.
Кроме того, Министерству культуры, информации и туризма поручено разработать концепцию проведения мероприятий юрточного городка в ущелье Кырчын Иссык-Кульского района, внести предложение по проведению культурно-массовых мероприятий, Министерству внутренних дел проработать вопросы обеспечения безопасности, Министерству транспорта и дорог подготовить международные аэропорты "Манас" и "Иссык-Куль" (Тамчы) для приема гостей ВИК.

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