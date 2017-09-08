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В Кара-Суу столкнулись микроавтобус и легковушка, один человек погиб

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kara-su...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446867-ru.html

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Омурбек Бабанов предложил аннулировать результаты выборов в местный кенеш Кара-Суу

8 сентября 2017, 19:33       Комментарии

Ош, 08.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. На 16 км автодороги Ош—Кара-Суу произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе Ошской областной патрульной милиции.
По данным ведомства, 8 сентября примерно в 15:00 в районе села Ак-Таш столкнулись микроавтобус с легковым автомобилем марки "ДЭУ Матиз", в ходе которого погибла женщина-водитель легковушки. В больницу с различными травмами доставлены около 8 человек.
В настоящее время проводятся экспертизы и выесняются причины ДТП.

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