В Кара-Суу столкнулись микроавтобус и легковушка, один человек погиб

8 сентября 2017, 19:33 Комментарии

Ош, 08.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. На 16 км автодороги Ош—Кара-Суу произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе Ошской областной патрульной милиции.

По данным ведомства, 8 сентября примерно в 15:00 в районе села Ак-Таш столкнулись микроавтобус с легковым автомобилем марки "ДЭУ Матиз", в ходе которого погибла женщина-водитель легковушки. В больницу с различными травмами доставлены около 8 человек.

В настоящее время проводятся экспертизы и выесняются причины ДТП.