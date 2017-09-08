Нурлан Мотуев: Я хочу вам рая, а вы меня мучаете в этом мире - срок дали

8 сентября 2017, 19:06 Комментарии

Гражданский активист Нурлан Мотуев больше не хочет вступить в ИГИЛ. Об этом сегодня, 8 сентября, на пресс-конференции в пресс-центре "ВБ" заявил он сам.

"Там воюют вроде как сейчас, говорят даже и ИГИЛа не осталось. Иногда я вскользь читаю о том, что там происходит. Вроде как Мосул не могли взять целый год", - сказал Мотуев.

По поводу ранее озвученного им предложения о построении халифата в Кыргызстане, Мотуев ответил: "я хочу, чтобы вы в рай попали. В Коране сказано: в рай попадают только мусульмане. Я хочу вам рая, а вы меня всем скопом мучаете в аду, в этом мире мучаете - срок дали. Инициатива наказуема, вот за свою инициативу я сейчас наказание и несу".

Напомним, Мотуев неоднократно заявлял о верности ИГИЛ и готовности к джихаду. В прошлом году после его заявлений на форуме, так называемого "Народного парламента", ГКНБ КР в отношении него возбудил уголовное дело по статьям "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма" и "Возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды". Мотуев заявлял, что в Кыргызстане нужно вводить законы шариата, а также призвал оппозиционеров жить как моджахеды запрещенной в Кыргызстане террористической группировки ИГИЛ. Мотуева признали виновными по всем предъявленным статьям и осудили на 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения.