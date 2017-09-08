Доллар США: 68.5500 (+0.0712) 
Евро: 81.9927 (+0.2085) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +30°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Комитет ООН считает обвинения Батырова против Кыргызстана необоснованнымиКомитет ООН считает обвинения Батырова против Кыргызстана необоснованными

В Кыргызстане могут вырасти цены на некоторые товары — эксперт

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446865-ru.html

Похожие новости

Комитет ООН считает обвинения Батырова против Кыргызстана необоснованными

Дождей не ожидается — погода по Кыргызстану на 9 сентября

Первомайский акимиат поздравил сотрудников "Газпром Кыргызстан" с профессиональным праздником

Сотрудники "Газпром Кыргызстан" удостоены государственных наград и почетных грамот

В Узбекистане отменены таможенные пошлины по 42 видам товаров

8 сентября 2017, 19:21       Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. В Казахстане этой осенью, возможно, вырастут цены на горюче-смазочные материалы, сообщает Sputnik Казахстан.
Информагентство опирается на прогноз эксперта в нефтегазовой сфере, экономиста Сергея Смирнова. Причин возможного подорожания несколько: сезонные факторы (уборка урожая, возвращение людей из отпусков), инфляция и другие.
Редакция Sputnik Кыргызстан обратилась к отечественным экспертам с вопросом, как рост стоимости нефтепродуктов в соседней стране может отразиться на ценах в нашей республике.
Цены на ГСМ в Кыргызстане не зависят от ситуации в Казахстане, заверил исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Улан Кулов.
"Мы закупаем топливо только в России, поэтому наши цены зависят от российского рынка. На сентябрь цены в РФ стабильные", - пояснил он.
Заслуженный экономист КР Жумакадыр Акенеев отметил, что подорожание "горючки" в РК только опосредованно может затронуть кыргызстанцев.
"Естественно, это отразится на тех товарах, в себестоимость которых включены ГСМ: пшеница, мука и мучные изделия, растительное масло и другая продукция", - считает Акенеев.
Экономист добавил, что рост розничных цен будет незначительным - не более одного процента.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум