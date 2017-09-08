В Кыргызстане могут вырасти цены на некоторые товары — эксперт

8 сентября 2017, 19:21 Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. В Казахстане этой осенью, возможно, вырастут цены на горюче-смазочные материалы, сообщает Sputnik Казахстан.

Информагентство опирается на прогноз эксперта в нефтегазовой сфере, экономиста Сергея Смирнова. Причин возможного подорожания несколько: сезонные факторы (уборка урожая, возвращение людей из отпусков), инфляция и другие.

Редакция Sputnik Кыргызстан обратилась к отечественным экспертам с вопросом, как рост стоимости нефтепродуктов в соседней стране может отразиться на ценах в нашей республике.

Цены на ГСМ в Кыргызстане не зависят от ситуации в Казахстане, заверил исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Улан Кулов.

"Мы закупаем топливо только в России, поэтому наши цены зависят от российского рынка. На сентябрь цены в РФ стабильные", - пояснил он.

Заслуженный экономист КР Жумакадыр Акенеев отметил, что подорожание "горючки" в РК только опосредованно может затронуть кыргызстанцев.

"Естественно, это отразится на тех товарах, в себестоимость которых включены ГСМ: пшеница, мука и мучные изделия, растительное масло и другая продукция", - считает Акенеев.

Экономист добавил, что рост розничных цен будет незначительным - не более одного процента.

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