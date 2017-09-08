Дождей не ожидается — погода по Кыргызстану на 9 сентября

8 сентября 2017, 19:03 Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. В субботу, 9 сентября, осадков в республике не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, в Чуйской области ночью будет 11-16 градусов тепла, днем +28...+33.

В Таласской области ночная температура составит +10...+15, дневная - от 27 до 32 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 12-18 градусов со знаком "плюс", днем +28...+35.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 9-14 тепла, днем +21...+26.

В Нарынской области ночью +4...+9, днем воздух прогреется до 24-29 градусов выше нуля.

В Оше ночью будет 16-18 со знаком "плюс", днем +30...+32.

В Бишкеке ночью +14...+16, днем прогнозируется 30-32 градуса тепла.

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