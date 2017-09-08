Первомайский акимиат поздравил сотрудников "Газпром Кыргызстан" с профессиональным праздником

8 сентября 2017, 18:27 Комментарии

Сегодня, 8 сентября, Глава муниципальной администрации по Первомайскому административному району мэрии Бишкека Аскербек Алиев поздравил с Днем работников нефтяной и газовой промышленности сотрудников компании ОсОО "Газпром Кыргызстан", отметив их почетными грамотами. Он отметил, что благодаря слаженной и профессиональной работе сотрудников "Газпром Кыргызстан" только в Первомайском районе с начала 2017 года было газифицировано 7 жилмассивов.

Аким подчеркнул, что это значительно улучшило жизнь бишкекчан.

"Мы вовремя сориентировались, провели организационную работу, и в результате жители 7 жилмассивов нашего района получили доступ к голубому топливу. Благодаря этому разница между городом и селом стирается – это большое и хорошее дело. Мне бы еще раз хотелось поблагодарить наших газовщиков и работников ОсОО "Газпром Кыргызстан", – сказал глава Первомайской райадминистрации.

Благодаря деятельности "Газпром Кыргызстан" ведется активная работа по газификации Кыргызской Республики и строительству газопроводов в рамках реализации Генеральной схемы газоснабжения и инвестиционной программы "Газпром Кыргызстан".

В 2016 году завершено строительство 50 км распределительных газопроводов в 10 жилмассивах города Бишкек и Чуйской области: Керемет, Касым, Щербакова, Бурдинская, Салам-Алик, Жениш, Балбан-Таймаш, Кайынды, Керамическая, Мыкан. Благодаря чему доступ к экологическому топливу получили более 9000 абонентов. Общая стоимость работ по проектированию и строительству распределительных газопроводов составила более 180 млн сомов.

За качественную работу с населением и проведение торжественных мероприятий районного масштаба Почетной грамотой муниципальной администрации по Первомайскому административному району мэрии г.Бишкек награждены:

<ul> <li>Акматбеков Манас Сулкарнаевич – Директор филиала "Бишкекгаз" ОсОО "Газпром Кыргызстан";</li> <li>Абыкеева Асель Замирбековна – Начальник Службы по связям с общественностью и СМИ ОсОО "Газпром Кыргызстан";</li> <li>Жумабеков Адилет Бектемирович — Ведущий специалист Отдела реконструкции и строительства новых объектов ОсОО "Газпром Кыргызстан";</li> <li>Арунов Рысбек Азаматович — Ведущий специалист Службы по связям с общественностью и СМИ ОсОО "Газпром Кыргызстан";</li> <li>Жумагулова Наргиза Сагынычевна — специалист Службы по связям с общественностью и СМИ ОсОО "Газпром Кыргызстан".</li> </ul> Жизненно-важные инвестиционные проекты в республике реализуются согласно инвестиционной программе "Газпром Кыргызстан" и Генеральной схемы газификации и газоснабжения Кыргызской Республики до 2030 года.

"В дальнейшем газификация охватит и другие жилые массивы Бишкека, которые десятилетиями этого ждут. Большое спасибо за то, что смогли воплотить в жизнь задуманное", – заключил Аскербек Алиев.

В 2014 году концерн "Газпром" вошел на газовый рынок Кыргызской Республики, образовав компанию "Газпром Кыргызстан". За три года деятельности компания провела колоссальную работу по обновлению газовой инфраструктуры республики, масштабному строительству новых объектов и газификации новых регионов страны. При содействии концерна "Газпром" компания "Газпром Кыргызстан" нацелена создать в республике одну из лучших газотранспортных систем. Работа в этом направлении ведется непрерывно.

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