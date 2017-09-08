Афиша мероприятий: давай сходим?

8 сентября 2017, 19:00 Комментарии

Культурно-развлекательная жизнь столицы бурлит, каждый день происходит что-то новое и интересное.

Вы не знаете, как с пользой и приятно провести выходные? K-News подобрал для вас самые интересные, познавательные и развлекательные мероприятия.

Итак:

9 сентября Творческое шоу "Сцена" "Сцена" — отличная возможность показать свой талант. Танцуешь, поешь, играешь на инструментах или есть другой талант? Тогда регистрируйся по телефонам: 0776 (556, 705) 814571. Площадка кинотеатра "Россия", 18.00.

Цирковое шоу гигантских фонтанов "Удивительный город" Вас ждут бурые медведи, канадские лайки, обезьяны, кошки, воздушные гимнасты, акробаты, канатоходцы, иллюзионисты, клоуны. Кыргызский государственный цирк, 12.00, 16.00 (только по выходным).

Выставка "Декоративно-прикладное искусство России" Представлены лучшие авторские произведения из фондов одного из крупнейших музеев Москвы знаменитых мастеров прикладного искусства, удостоенных государственных и международных наград. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

Выставка современного искусства "Полет слепого беркута" Выставка представляет собой симбиоз кочевой, советской и капиталистической культуры и является своеобразной презентацией работ, созданных в рамках международного проекта "Кочевой лагерь искусств", который проходил с 2011 по 2016 год на побережье горных озер Иссык-Куль, Сары-Челек и Сон-Куль. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

Выставка "Солнечная Турция глазами кыргызских художников" Стали доброй традицией поездки дважды в год кыргызских художников на пленэр в Турцию. На очередной яркой выставке участники проекта покажут всю красоту Турции, где они увидели и воплотили в своих работах цвета и краски солнечной страны. Экспозиция позволит произведениям разных по своим творческим устремлениям авторов сосуществовать и взаимодополнять друг друга. Художественная галерея "Галерея М".

Фестиваль psytrance-музыки "УтесVision 2017" У психоделического транса уникальная история, которая берет свое начало c путешественников хиппи конца восьмидесятых годов, живших в индийском Goa. С тех пор психоделический транс развился в процветающую глобальную контркультуру со множеством последователей, которые собираются на вечеринках, чтобы танцевать, радоваться жизни и путешествовать по глубинам своего подсознания в лучах добросовестного технологического будущего. Пансионат "Утес" (Каджи-Сай), 21.00.

Открытие музея современных искусств В Shygaev Museum of modern art в 15 выставочных залах представлены картины современных художников России, Китая, Германии, Турции, Таджикистана, Молдовы и Узбекистана, всего около тысячи работ. Подробности по телефону 0555668666. Село Каджи-Сай, 11.00.

Выставка-ярмарка комнатных растений На выставке вы узнаете о четырех лабораториях ботсада, а также сможете приобрести понравившиеся растения. Лаборатория цветочных растений (улица Горького, 212а), 10.00-16.00.

Занятие по йоге "Соматика. Устраняем причины плоскостопия" На этом уроке вы узнаете, как дисфункция стопы может влиять на весь организм и как ее устранить. Занятие проведет Алина Кадничанская, инструктор с 2007 года по йоге, пилатесу, соматике. Регистрация по телефону 0312540244. Йога-дом "Атма", 14.30.

Ярмарка образования: все грани английского О том, чем стал английский язык на сегодняшний день и его перспективах в будущем, об обучении за рубежом, об отличиях экзаменов IELTS, TOEFL и SAT вы узнаете, придя на встречу. Образовательный центр Academia, 15.00.

Семинар "Основы медиации. Коммуникации" Вам расскажут, что такое медиация, какие ее характеристики, стадии, процедуры. Предварительная запись по телефону 0779609902. ОО "Национальный центр медиации", 14.00.

Talking Club: Technologies Приходите, попрактикуйте английский в интересной беседе, в небольшой компании. Наш модератор Юлия Токтарова подстроится под любой уровень владения английским. Студия альтернативного обучения "Окна", 15.00.

Показ фильма "Малхолланд Драйв" Дэвида Линча Загадочная девушка, страдающая потерей памяти после автомобильной аварии, выбирает себе имя Рита с рекламного плаката к фильму с Ритой Хейворт и пытается с новым именем начать в Голливуде новую жизнь. Но тайны прошлого неотступно преследуют ее. Оlolohaus, 19.00.

Показ фильма "Вечное сияние чистого разума" Наконец-то изобретена машина, которая позволяет избавиться от любых воспоминаний. Джоэль (Джим Керри) и Клементина (Кейт Уинслет) решают выбросить друг друга из головы. Но в памяти Джоэля все еще живы самые нежные моменты их чувства. Чем меньше он помнит, тем больше любит. Студия альтернативного обучения "Окна", 16.00.

10 сентября Творческий мастер-класс Drink&Draw Вы создадите свою версию картины всемирно известного художника Леонида Афремова. Урок живописи пройдет под руководством знаменитого художника КР Айдара Касымбекова. Уровень рисования не важен. Предварительная запись по телефону 0703 587777. Ресторан Bellagio, 16.00.

Показ мультфильма "Волшебный лес" В лесной чаще, в маленькой хижине живут двое: суровый отец и его маленький сын. Мальчик растет в страхе и благоговении перед отцом, в окружении единственных своих друзей — лесных духов. Но вот однажды мальчик выходит за пределы леса и встречает девочку Ману.

Показ пройдет в рамках лектория под открытым небом "За зеленый Бишкек!". Ботанический сад имени Э.Гареева, 18.30.