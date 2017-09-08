Подробности церемонии закрытия ЭКСПО-2017 раскрыли организаторы

8 сентября 2017, 18:39 Комментарии

Бишкек, 08.09.17 /Кабар/. В нацкомпании "Астана ЭКПО-2017" раскрыли некоторые подробности церемонии закрытия международной выставки, сообщает "Казинформ".

Во время пресс-конференции в медиацентре журналисты поинтересовались, будет ли салют настолько же грандиозным, как на открытии.

"Лучше. В 21.15 ориентировочно мы запустим салют (...) Мы привлекаем ту же компанию, которая занималась организацией фейерверка на церемонии открытия. Концепция немного другая, он будет 7 минут 42 секунды по продолжительности, во время салюта будет задействован наш главный объект "Нур Алем" - его медиаподсветка. Это будет единый ансамбль. Вся выставка в принципе будет работать как единый ансамбль. Те элементы салюта, которые мы используем во время церемонии закрытия, не использовались нигде ранее", - сообщил директор департамента контента и организации мероприятий нацкомании Марат Омров.

Напомним, пишет "казинформ", салют в честь открытия выставки поразил гостей своей грандиозностью. Что касается концерта, который пройдет в амфитеатре на территории выставки, то на нем выступит ряд казахстанских исполнителей.

"По многочисленным просьбам в 22.30 на сцену выйдет наша группа "Музарт", помимо этого у нас будет выступать симфонический оркестр Марата Бисенгалиева, Альфия Каримова, академический фольклорный этнографический оркестр "Отрар сазы" с Джамилей Серкебаевой и целый ряд других артистов, включая Майру Мухамедкызы, артисты "Астана Балет". При помощи наших артистов мы создаём огромное постановочное шоу. Все вы знаете возможности нашего амфитеатра, мы дополнительно его достраиваем, так что, я думаю, все гости останутся довольны", - добавил М.Омаров.

Церемония закрытия выставки пройдёт в воскресенье, 10 сентября. Официальная часть мероприятия пройдет в здании Конгресс-Центра, однако трансляция будет вестись на сцене амфитеатра с 20:00 до 20:50. В этот день выставка будет функционировать в штатном режиме, все павильоны будут принимать посетителей с 9:30 до 20:00. Официальные кассы у входных групп будут доступны c 08:30 до 18:30 и с 22:00 до 00:30. С 19:00 до 22:00 все входные группы выставки будут закрыты. Южная и западная входные группы вновь откроют свои двери для гостей выставки ЭКСПО-2017 с 22:00 до 01:00.

Атриумы павильонов откроются в 22:00 и будут функционировать до 2:30 ночи. Здесь международные павильоны представят свои концертные программы. Рестораны и точки питания на территории выставочного комплекса вновь откроют свои двери для гостей ЭКСПО-2017 с 22:00 до 02:30 ночи. Окончание работы выставки - 03:00. Стоит отметить, что в этот день состоятся 2 парада - в 18:35 и 20:00 вечера.

Концертная программа будет проходить с 18:00 до 20:00 и с 21:00 до 23:10 на сцене Амфитеатра. Посещение концертной программы предусмотрено по входным билетам на ЭКСПО-2017. Торжественный салют в честь церемонии закрытия выставки состоится в 21:15 вечера.