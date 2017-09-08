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Подстанция "Фрунзенская" завтра начнет свою работу после модернизации

Источник:
http://kabar.kg/news/podstantc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446860-ru.html

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На подстанции "Фрунзенская" вероятность несчастных случаев сократилась до минимума

8 сентября 2017, 18:49       Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Завтра подстанция "Фрунзенская" начнет свою работу после модернизации своего оборудования, что обеспечит распределение электроэнергии по северу Кыргызстана без транзита через Казахстан.
По данным директора Чуйского филиала Национальной электрической сети Кыргызстана (НЭСК) Таалайбека Ибраева, раньше Кыргызстан ежегодно выплачивал до 7 млн долларов для распределения электроэнергии по стране транзитом через соседние государства.
"В Кыргызстане теперь работает свое энергокольцо. Так, от Токтогульского ГЭС по ЛЭП энергия поступает во Фрунзенскую подстанцию мощностью 500 кВ, отсюда идет распределение энергии в подстанции мощностью 220 кВт в Ала-Арче и Кара-Балте, затем в подстанции 110 кВ и от них в подстанции "Северэлектро" и "Востокэлектро" мощностью 35 кВ. Раньше распределение энергии мы осуществляли транзитом через Казахстан, за что платили немалые деньги. Теперь эта сумма останется в стране", - пояснил Ибраев.
Справка. Подстанция Фрунзенская была введена в декабре 1978 года, и за 39 лет былое оборудование физически износилось. Подстанция расположена в селе Чалдовар на улице Калинина 1. Она обеспечивает электроэнергий Чуйскую долину и Бишкек, также подстанция привязана по линии 220-500 кВ с Казахстаном. На сегодня она является одной из 4 мощнейших подстанций во всем Кыргызстане.

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