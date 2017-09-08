Комитет ООН считает обвинения Батырова против Кыргызстана необоснованными

8 сентября 2017, 19:08 Комментарии

Бишкек, 80.9 17 /Кабар/. Комитет ООН по правам человека признал обвинения Кадыржана Батырова против Кыргызстана необоснованными. Итоговое решение по индивидуальной жалобе Батырова было рассмотрено в августе 2017 года

Официальный представитель МИД Кыргызстана Айымкан Кулукеева на своей странице в "Фейсбуке" написала, хорошая новость для нашей страны.

"Комитет ООН по правам человека признал обвинения Кадыржана Батырова против Кыргызстана необоснованными. По этому делу МИД Кыргызстана в течение последних 5 лет осуществлял переписку. В итоге комитет принял справедливое решение", - написала она.

Как сообщается, в своей жалобе Батырова попросил признать неправомерным постановление Жогорку Кенеша "Об информации временной депутатской комиссии по выявлению и расследованию обстоятельств и условий, приведших к трагическим событиям, произошедшим в республике в апреле-июне 2010 года, и даче им политической оценки".

Батыров заявлял, что в этом документе было нарушено его право на презумпцию невиновности, так как в нем он указан одним из организаторов событий на юге Кыргызстана в 2010 году и участником националистических и сепаратистских действий.

Комитет ООН не нашел фактов нарушения прав Батырова со стороны Кыргызской Республики. Решение Комитета ООН окончательно и обжалованию не подлежит.

Напомним, бывший депутат Жогорку Кенеша, руководитель узбекского национально-культурного центра в Джалал-Абаде Кадыржан Батыров был заочно осужден на пожизненный срок лишения свободы за возбуждение межнациональной розни, призывы к сепаратизму и организацию массовых беспорядков.