День 8 Сентября: Кладбище сдали к сроку

8 сентября 2017, 19:02 Комментарии

Несколько высокопоставленных командиров группировки "Исламское государство" уничтожены в ходе авиаудара российских ВКС, заявили в Минобороны России. Среди них - "министр войны" группировки Гулмурод Халимов. Это уже второе сообщение о гибели бывшего командира ОМОНа МВД Таджикистана - в апреле этого года британская "Таймс" сообщала, что он погиб в Мосуле после ракетного удара западной авиации.

В мае 2015 года в социальных сетях появилось видео, в котором Халимов на русском языке призвал таджикских трудовых мигрантов в России не быть "рабами кафиров", а стать "рабами Аллаха", присоединяться к джихаду и переезжать в ИГ. Он также пообещал вернуться в Таджикистан и установить там законы шариата.

Бегство командира ОМОНа МВД Таджикистана застало таджикские власти врасплох. Антиисламская паранойя в Душанбе после этого только усилилась, а планы по количеству сбритых бород были подняты. Сейчас в этой стране законодательно регулируется ношение одежды.

Тем не менее карьера Халимова может стать примером социальной мобильности для молодых таджиков - иностранец-нелегал за год с лишним в ИГИЛ стал "военным министром". Такого, конечно, в Таджикистане не может быть, если только ты не член Семьи.

В это самое время самый известный кыргызский "игиловец" Нурлан Мотуев отбивается от обвинений в побеге из колонии-поселения. Этот политик с имиджем скандалиста последние 15 лет рвался к власти разными путями - ранний Мотуев пытался мобилизовать род саяк, во время мартовской революции 2005 года митинговал вместе с членами ОПГ, долгое время боролся за уголь Кара-Кече, в 2009 и 2011 годах хотел стать президентом. Между всем этим делом он успел побывать подозреваемым в изнасиловании.

Его политическая эволюция в конце 2008 года привела его к тандему с Турсунбаем Бакир уулу в надежде мобилизовать протестный потенциал мусульман. Тандем долго не просуществовал и распался. 24 марта 2015 года на пресс-конференции Мотуев провозгласил себя Амиром и отказался от политики ради попадания в рай.

Но старые привычки взяли вверх над перспективами вечной жизни в раю и Мотуев 12 мая 2016 года появился на курултае оппозиции. Там он произнес речь, за которые ему дали 7 лет колонии-поселения. Впрочем, он легко отделался - оппозиционеры получили от 10 до 22 лет строгого режима...

В селе Гроздь Аламединского района сегодня запустили новое городское кладбище. Это эпохальное событие, которое покойники и их родственники ждали долгие, долгие годы.

Кладбище - это такой объект инфраструктуры, когда даже поле может быть кладбищем. Поэтому не удивительно, что столь эпохальное событие совпало с предстоящими президентскими выборами.

Также будущие покойники могут надеяться, что это событие в теории должно подорвать устои кладбищенской мафии и обвалить цены на землю на кладбищах вокруг столицы Бишкека.

Как сообщил сегодня первый вице-мэр Бишкека Эркин Исаков, пока на кладбище функционируют мусульманский и христианский секторы, для другой веры также предусмотрен отдельный сектор. Словом, даже атеистам будет комфортно на новеньком кладбище. Главное - успейте проголосовать, прежде чем туда попасть...