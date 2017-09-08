Земельная мафия, которую покрывает муж Аиды Саляновой

8 сентября 2017, 18:14 Комментарии

Это вопиющая история о наглости и безнаказанности бывших членов временного правительства и их родственников, которые под предлогом национализации и под прикрытием силовых структур разбазарили земли бывшего колхоза "Красная Заря" в Ново-Павловке. Речь идет о более чем 400 гектарах, имеющих сельскохозяйственное назначение. На этой территории после 2012 года вырос целый городок, жители которого до сих пор не имеют никаких правоустанавливающих документов. Земельная мафия до сих пор в деле и крышуется как отдельными политическими деятелями, так и представителями силовых структур.

Началось все с того, что в 2008 году на поля, принадлежавшие колхозу, положил глаз один из братьев Бакиевых. В то время для правящей семейки не было ничего невозможного. Они путем подделки документов под видом реорганизации провели... реорганизацию и отрейдерили 400 гектаров земли, поделив их между своими приближенными и родственниками. 90 га у Бакиевых приобрел и бизнесмен Асан Абыкулов.

После второй революции встал вопрос о национализации колхозной собственности, которую когда-то прибрали к рукам Бакиевы. Была создана следственная группа, чтобы разобраться с имеющимися собственниками участков и принять по ним решение. Дело двигалось ни шатко ни валко, пока его не забрала себе в производство Генеральная прокуратура под руководством Аиды Саляновой. С этого момента и начинается самое интересное.

Асан Абыкулов и его мать, ничего не подозревая, передают в надзорное ведомство государственный акт на свои 90 гектаров. Но полученные от владельцев бумаги следователи к делу не приобщают. Бумаги загадочным образом попадают к земельным аферистам, которые нарезают колхозные земли на участки по четыре сотки и начинают их распродавать. В итоге на том месте, где должны были быть поля, за несколько лет вырастает огромный жилмассив с десятками тысяч домов. Однако этого населенного пункта как не было, так и нет ни на одной карте. Застроены почти все 400 га, но, по официальным документам, это по-прежнему земли сельскохозяйственного назначения.

Когда Асан Абыкулов и его мать начали бороться за свою землю, они столкнулись с вопиющей коррупцией. Земельные рейдеры, распродававшие земли, крышевались сотрудниками Генеральной прокуратуры, а руководил ими, как позже выяснилось, Бакыт Абдыкапаров – муж экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

"Мы купили землю в 2009 году, еще в бытность Бакиева. С расчетом на будущее. Эти территории были перспективными. Но, к сожалению, в 2012 году произошел рейдерский захват нашей земли, организованный мужем Аиды Саляновой - Бакытом Абдыкапаровым. Это все происходило при непосредственном участии руководителя следственной группы Нурлана Сулайманова. Он является земляком и одногруппником Аиды Саляновой. В то время в Генеральной прокуратуре действовала целая банда, которая "отрабатывала" ТЭЦ Бишкека и строительство дорог на юге республики", - рассказывает Асан Абыкулов.

Махинации и аферы с землей проворачивались на самом верху - в Генеральной прокуратуре, сомнений в этом нет. Другим способом государственные акты на землю никак не могли попасть в руки мошенников, которые торговали землей под прикрытием нечистых на руку сотрудников надзорного ведомства.

"Вызвали мою мать на допрос, отобрали госакты, которые были у нее и отдали документы земельным аферистам, а уже они в свою очередь все захватили. С 2013 года они порядка 6 тысяч участков распродали. Это 403 гектара, которые раньше относились к колхозу "Красная Заря". Все происходило при непосредственном участии следственной группы. Она покровительствовала мошенникам на уровне Госрегистра и работали с местными органами власти. Все условия для масштабной аферы создали муж Аиды Саляновой и руководитель следственной группы", - подчеркивает Абыкулов.

На этих кадрах снят государственный акт на право собственности земли. Показывая этот документ, мошенница, которая торговала участками земли, уверяет потенциальных покупателей в том, что наделы принадлежат ей. Это нонсенс, так как эти документы были изъяты у настоящих владельцев сотрудниками ГП для приобщения к материалам уголовного дела.

Борьба за свою собственную землю, за которую были уплачены большие деньги, дошла до того, что мать Асана была арестована и сейчас находится в СИЗО. Бизнесмен уверен, что дело против нее сфабриковали по указанию Бакыта Абдыкапарова. Абыкулов сейчас и сам опасается того, что может оказаться за решеткой. Так как муж Аиды Саляновой ему неоднократно угрожал и хвастался тем, что у него и теперь везде есть свои люди. А достать он может кого угодно и где угодно.

"Бакыт мне угрожал, что отправит мою мать за решетку. Она написала заявление в ГКНБ по этим аферам и ровно через неделю ее посадили. Теперь он мне говорит: если хочешь вытащить свою мать, иди в ГКНБ и скажи, что я (Бакыт Абдыкапаров. - Ред.) ни при чем и никакого отношения к аферам не имею. Слава богу, я этот разговор записал и у меня есть доказательства. Я бы хотел сказать, что буду бороться за свою семью. К сожалению, мать моя в СИЗО. Могут посадить меня или моего брата. Постоянно что-то фабрикуется, но мы будем бороться до конца. После тех кругов ада, которые мы прошли с 2014 года, нам уже не страшно ничего".

Недавно ГКНБ возбудил уголовное дело по фактам беспрецедентной аферы, к которой, кстати, могут быть причастны не только родственники бывшего генпрокурора, но и других членов временного правительства. Асан Абыкулов уже дал следствию показания на Бакыта Абдыкапарова и отказываться от них не намерен ни при каких условиях. Редакция "ВБ" обязательно продолжит следить за тем, как будет продвигаться дело земельной мафии, и вскоре мы обязательно вернемся к этой резонансной теме.