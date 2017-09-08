ГСИН задержала Нурлана Мотуева после пресс-конференции

8 сентября 2017, 18:29 Комментарии

Госслужба исполнения наказаний задержала гражданского активиста Нурлана Мотуева после пресс-конференции в пресс-центре "ВБ". Информацию об этом сегодня, 8 сентября, "ВБ" подтвердил председатель ГСИН Таалайбек Жапаров.

По его словам. Мотуев возвращен в колонию-поселения №32.

"Мотуева задержали за побег. Сейчас его действиям будет дана юридическая оценка. Согласно законодательству, в случае, если осужденный в течение трех суток не появляется в колонии-поселения, в отношении него предусмотрена уголовная ответственность за побег", - сказал Жапаров.

Напомним, что сегодня гражданский активист Нурлан Мотуев заявил о том, что он не намерен приходить отмечаться в колонию-поселения, куда его ранее распределили отбывать наказание. Он озвучил намерение придти отметиться завтра утром в центральный аппарат ГСИН.