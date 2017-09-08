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Мотуев: Кастинг девушек в Facebook был издевательским шоу над властью

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366040_mo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446854-ru.html

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8 сентября 2017, 18:45       Комментарии

Кастинг на роль девушки Нурлана Мотуева в Facebook был издевательским шоу над властью. Об этом сегодня, 8 сентября, на пресс-конференции в пресс-центре "ВБ" заявил сам Мотуев.
По его словам, кастинг был объявлен в тот момент, когда ему запретили выходить в интернет.
"Это было просто шоу", - сказал Мотуев.
На вопрос о том, что стало с 19-летней девушкой, с которой он заключил обряд нике, Мотуев ответил, что он развелся с ней.
"Ей было 19, она забеременела от меня. Я, испугавшись Аллаха, сказал: давай сделаем нике. Ее мама - украинка, отец - узбек. Отец, оказывается, бил мать за то, что она не уследила за дочерью. Мол, она аж от Мотуева забеременела. И его посадили за это. После этого я сказал: нафиг мне такая семейка? Пока я сидел, в июле прошлого года девушка от меня родила дочку. Ее зовут Сабина. Когда я вышел, девушка опять хотела со мной сойтись, но я не захотел", - заявил Мотуев.

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