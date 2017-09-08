Модели удивлялись, что у меня нет спонсора, — Чоткараева о "Миссис Вселенная"

8 сентября 2017, 18:45 Комментарии

Видеомост проходил в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

По словам Чоткараевой, на бьюти-смотр в Южно-Африканскую Республику она отправилась за свой счет.

"Участие в конкурсе красоты - затратное удовольствие. Очень сложно найти спонсоров. На "Миссис Вселенная" модели интересовались, кто в Кыргызстане оплатил мое участие. К сожалению, мне нечего было ответить. Многие конкурсантки удивлялись тому, что я не нашла ни одного спонсора на родине", - рассказала она.

Видеоконференция объединила площадки в Бишкеке, Ереване и Минске.

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