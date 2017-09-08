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Модели удивлялись, что у меня нет спонсора, — Чоткараева о "Миссис Вселенная"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446853-ru.html

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Кыргызстанка примет участие в конкурсе красоты ООН "Мисс Земля"

Бегимай Карыбекова представит Кыргызстан на конкурсе "Мисс мира 2017" в Китае

8 сентября 2017, 18:45       Комментарии

Видеомост проходил в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.
По словам Чоткараевой, на бьюти-смотр в Южно-Африканскую Республику она отправилась за свой счет.
"Участие в конкурсе красоты - затратное удовольствие. Очень сложно найти спонсоров. На "Миссис Вселенная" модели интересовались, кто в Кыргызстане оплатил мое участие. К сожалению, мне нечего было ответить. Многие конкурсантки удивлялись тому, что я не нашла ни одного спонсора на родине", - рассказала она.
Видеоконференция объединила площадки в Бишкеке, Ереване и Минске.
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