Реконструкция подстанции "Фрунзенская" завершится к концу сентября 2017 года — Ибраев

8 сентября 2017, 18:12 Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Полностью реконструкция подстанции "Фрунзенская" в селе Чалдовар Чуйской области завершится к концу сентября 2017 года. Об этом сообщил директор Чуйского филиала Национальной электрической сети Кыргызстана (НЭСК) Таалайбек Ибраев.

По его словам, реконструкция подстанции "Фрунзенская" началась в 2015 году после запуска ЛЭП "Датка-Кемин", что позволило разгрузить ее работу. "На сегодня по проекту модернизации осталось установить еще 3 комплекта выключателей, что завершится уже к концу сентября 2017 года, а установленное оборудование будет запущено уже завтра", - сказал он.

Он подчеркнул, что подстанция давно уже исчерпала свой ресурс, и проведение работ по модернизации данного объекта было крайне необходимым, в противном случае северная часть республики осталась бы без электроэнергии.

"Эта подстанция была построена в 1978 году. Ей сегодня уже 39 лет. Она обеспечивала электроэнергией полностью север республики: Чуйскую, Иссык-Кульскую и Нарынскую области, а также город Бишкек. Сейчас на подстанции завершается процесс реконструкции. На сегодня заменено 42 выключателя – 500 и 220 кВ, 30 единиц трансформаторов тока и 24 трансформатора напряжения. Можно сказать, что оборудование подстанции полностью обновлено", - сообщил Ибраев.

По его данным, для реконструкции подстанций в Чуйской области Азиатским банком развития было выделено 39, 8 млн долларов, из них 16 млн в качестве кредита с процентной ставкой 1,5%, а остальная сумма в качестве гранта. Из выделенной суммы на модернизацию подстанции "Фрунзенская" ушло 172 млн сомов. Срок выплата кредита АБР руководством энергообъекта предусмотрен с 2019 до 2042 года.

"Старые воздушные выключатели и компрессоры, которые эксплуатировались ранее, будут демонтированы и списаны. На их содержание ежегодно тратились средства для ремонтно-смазочных работ, что было весьма затратно из-за непрерывной работы. Этого всего не будет и наши затраты в разы сократятся. Подобным оборудованием уже никто не пользуется. Их уже даже не выпускает", - пояснил Ибраев.

Он отметил, что при нынешних нагрузках электроэнергии старое оборудование не справилось бы с работой и часто выходило бы из строя. Так, при поломке одного компрессора пол страны могло бы остаться без света.