Доллар США: 68.5500 (+0.0712) 
Евро: 81.9927 (+0.2085) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +30°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сотрудники "Газпром Кыргызстан" удостоены государственных наград и почетных грамотСотрудники "Газпром Кыргызстан" удостоены государственных наград и почетных грамотВласти выделят 140 млн сомов на закупку противодиабетических препаратовВласти выделят 140 млн сомов на закупку противодиабетических препаратов

Реконструкция подстанции "Фрунзенская" завершится к концу сентября 2017 года — Ибраев

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/rekonstru...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446852-ru.html

Похожие новости

Дождей не ожидается — погода по Кыргызстану на 9 сентября

День 8 Сентября: Кладбище сдали к сроку

Видео новости за 08 сентября 2017 года

Подстанция "Фрунзенская" завтра начнет свою работу после модернизации

Как и где провести выходные в столице. Афиша с 8 по 10 сентября

8 сентября 2017, 18:12       Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Полностью реконструкция подстанции "Фрунзенская" в селе Чалдовар Чуйской области завершится к концу сентября 2017 года. Об этом сообщил директор Чуйского филиала Национальной электрической сети Кыргызстана (НЭСК) Таалайбек Ибраев.
По его словам, реконструкция подстанции "Фрунзенская" началась в 2015 году после запуска ЛЭП "Датка-Кемин", что позволило разгрузить ее работу. "На сегодня по проекту модернизации осталось установить еще 3 комплекта выключателей, что завершится уже к концу сентября 2017 года, а установленное оборудование будет запущено уже завтра", - сказал он.
Он подчеркнул, что подстанция давно уже исчерпала свой ресурс, и проведение работ по модернизации данного объекта было крайне необходимым, в противном случае северная часть республики осталась бы без электроэнергии.
"Эта подстанция была построена в 1978 году. Ей сегодня уже 39 лет. Она обеспечивала электроэнергией полностью север республики: Чуйскую, Иссык-Кульскую и Нарынскую области, а также город Бишкек. Сейчас на подстанции завершается процесс реконструкции. На сегодня заменено 42 выключателя – 500 и 220 кВ, 30 единиц трансформаторов тока и 24 трансформатора напряжения. Можно сказать, что оборудование подстанции полностью обновлено", - сообщил Ибраев.
По его данным, для реконструкции подстанций в Чуйской области Азиатским банком развития было выделено 39, 8 млн долларов, из них 16 млн в качестве кредита с процентной ставкой 1,5%, а остальная сумма в качестве гранта. Из выделенной суммы на модернизацию подстанции "Фрунзенская" ушло 172 млн сомов. Срок выплата кредита АБР руководством энергообъекта предусмотрен с 2019 до 2042 года.
"Старые воздушные выключатели и компрессоры, которые эксплуатировались ранее, будут демонтированы и списаны. На их содержание ежегодно тратились средства для ремонтно-смазочных работ, что было весьма затратно из-за непрерывной работы. Этого всего не будет и наши затраты в разы сократятся. Подобным оборудованием уже никто не пользуется. Их уже даже не выпускает", - пояснил Ибраев.
Он отметил, что при нынешних нагрузках электроэнергии старое оборудование не справилось бы с работой и часто выходило бы из строя. Так, при поломке одного компрессора пол страны могло бы остаться без света.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум