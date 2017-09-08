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Атамбаев принял участие в церемонии открытия школы им.К.Темирова в с.Чекилдек

 

Фотографии: kabar.kg

      

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446851-ru.html

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8 сентября 2017, 18:18       Комментарии

Бишкек, 80.09.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в рамках рабочей поездки в Нарынскую область, принял участие в церемонии открытия школы им. К.Темирова в селе Чекилдек Кочкорского района области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Выступая с речью, Атамбаев отметил, что образование является основой развития и процветания всего государства.
"Наше будущее за образованными кыргызстанцами. Именно поэтому сфера образования финансируется в приоритетном порядке. Более 24 процентов расходов бюджета направляется на развитие образования, в то время как в других странах эта цифра составляет не более 3-4 процентов. Мы должны выше всего ставить образование, потому что у нас нет нефти и газа, наше будущее – наши дети", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что в Кыргызстане за последние шесть лет удалось реализовать масштабные проекты и решить проблемы, существовавшие долгие годы.
"Благодаря поддержке и доверию народа нам удалось добиться существенных преобразований в жизни страны. Теперь население страны не живет в страхе оказаться без электричества и газа. К управлению страной приходят молодые политики с безупречной репутацией и чистой совестью. Я уверен, что в скором времени они смогут добиться реальных реформ", - отметил Атамбаев.
В ходе посещения глава государства осмотрел здание новой школы, учебные кабинеты, спортзал и вручил подарочный сертификат на приобретение ноутбуков и проектора.
Справка. Школа им. К. Темирова в селе Чекилдек Кочкорского района Нарынской области рассчитана на 150 ученических мест. Общая стоимость проекта составляет более 51 млн сомов.

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