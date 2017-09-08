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В с.Степном Чуйской области открылся детский сад

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-s.stepn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446850-ru.html

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8 сентября 2017, 18:26       Комментарии

Бишкек, 09.08.17. /Кабар/. В селе Степное Жайыльского района Чуйской области состоялось открытие детского сада кратковременного пребывания на базе Степнинской средней школы. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования КР.
Вновь созданный детский сад охватит порядка 50 детей в возрасте от 4 до 6 лет. Обучение в детском саду будет проводиться на русском языке.
Местные органы власти предоставили соответствующее помещение, сделали ремонт, составили списки детей и обеспечили педагогом. Проект "Дошкольное образование в КР", финансируемый Всемирным банком, обучил педагогов детских садов, обеспечил всеми необходимыми учебными развивающими играми, учебными, методическими и демонстрационными материалами, мебелью, также игровыми площадками. Помимо этого, в детском саду проведены строительно-ремонтные работы санитарных узлов.
"Надеюсь, что каждое утро наши малыши с нетерпением и радостью будут спешить в детский сад, где они найдут новых друзей и научаться всему только хорошему", - отметила воспитатель детского сада Соколова Юлия.

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