В с.Степном Чуйской области открылся детский сад

8 сентября 2017, 18:26 Комментарии

Бишкек, 09.08.17. /Кабар/. В селе Степное Жайыльского района Чуйской области состоялось открытие детского сада кратковременного пребывания на базе Степнинской средней школы. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования КР.

Вновь созданный детский сад охватит порядка 50 детей в возрасте от 4 до 6 лет. Обучение в детском саду будет проводиться на русском языке.

Местные органы власти предоставили соответствующее помещение, сделали ремонт, составили списки детей и обеспечили педагогом. Проект "Дошкольное образование в КР", финансируемый Всемирным банком, обучил педагогов детских садов, обеспечил всеми необходимыми учебными развивающими играми, учебными, методическими и демонстрационными материалами, мебелью, также игровыми площадками. Помимо этого, в детском саду проведены строительно-ремонтные работы санитарных узлов.

"Надеюсь, что каждое утро наши малыши с нетерпением и радостью будут спешить в детский сад, где они найдут новых друзей и научаться всему только хорошему", - отметила воспитатель детского сада Соколова Юлия.