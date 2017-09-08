В г.Ош сотрудниками милиции проводится рейд "Здравствуй школа"

8 сентября 2017, 18:38 Комментарии

Ош, 08.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош инспекторами по делам несовершеннолетних подразделения Сулайман-Тоо при УВД города Ош с 6 сентября проводится рейд "Здравствуй школа". Об этом сообщили в пресс-службе УВД города Ош.

Целью рейда является выявление несовершеннолетних по каким-либо причинам не посещающих школы во время учебного периода.

Так в ходе рейда были выявлены и доставлены в Ошский областной подростковый реабилитационный и адаптационный центр 12 подростков занимающихся торговлей, находящихся в игровых компьютерных клубах или попросту гуляющих во время учебного часа. С ними и с их родителями были проведены профилактические меры.