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В г.Ош сотрудниками милиции проводится рейд "Здравствуй школа"

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-g.osh-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446849-ru.html

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8 сентября 2017, 18:38       Комментарии

Ош, 08.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош инспекторами по делам несовершеннолетних подразделения Сулайман-Тоо при УВД города Ош с 6 сентября проводится рейд "Здравствуй школа". Об этом сообщили в пресс-службе УВД города Ош.
Целью рейда является выявление несовершеннолетних по каким-либо причинам не посещающих школы во время учебного периода.
Так в ходе рейда были выявлены и доставлены в Ошский областной подростковый реабилитационный и адаптационный центр 12 подростков занимающихся торговлей, находящихся в игровых компьютерных клубах или попросту гуляющих во время учебного часа. С ними и с их родителями были проведены профилактические меры.

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