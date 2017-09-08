Доллар США: 68.5500 (+0.0712) 
Евро: 81.9927 (+0.2085) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +30°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Мужчина погиб после наезда близ Бишкека, преступника ищут неделюМужчина погиб после наезда близ Бишкека, преступника ищут неделюЗемельная мафия, которую покрывает муж Аиды СаляновойЗемельная мафия, которую покрывает муж Аиды Саляновой

ЦИК отказала в регистрации К.Шайымбетову, Т.Асанбекову, Р.Карасартовой, Т.Кожогулову и К.Чороеву

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446846-ru.html

Похожие новости

Судья по делу Саляновой отказал в своем отводе и отводе прокурорам

Сегодня: "Бульдозер" рискует сесть, кандидаты-аферисты, отказали тормоза

ЦИК: У нас пока нет оснований отменить свое решение о регистрации кандидатом А.Бекназарова

Автобус протаранил три машины на проспекте Манаса из-за отказа тормозов

ЦИК отказал Канатбеку Исаеву в регистрации в качестве кандидата в президенты

8 сентября 2017, 18:17       Комментарии

Центральная избирательная комиссия 8 сентября на своем заседании отказала в регистрации кандидатом на должность президента 5 гражданам.
Так, в регистрации было отказано:
- Казыбеку Шайымбетову (все 38 тыс .660 подписных листов кандидата были признаны недействительными);
- Темирбеку Асанбекову (из 33 тыс. подписных листов, предоставленных кандидатом, более 20 тыс. признаны недействительными);
- Рите Карасартовой (из 31 тыс. 706 подписей в поддержку кандидата только 27 тыс. 26 подписей признаны действительными);
- Талгатбеку Кожогулову (из 34 тыс. 27 подписей только 8 тыс. 12 подписей признаны достоверными);
- Кубану Чороеву (из 40 тыс. 224 подписей, предоставленных в поддержку кандидата, 17,9 тыс. подписей признаны действительными).
Решения о признании данных подписей недействительными были приняты на заседании ЦИК 2 сентября.
На данный момент кандидатами в президенты зарегистрированы 13 человек: Темир Сариев, Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Бакыт Торобаев, Адахан Мадумаров, Эрнис Зарлыков, Азимбек Бекназаров, Арстанбек Абдылдаев, Токтайым Уметалиева, Арсланбек Малиев, Камчыбек Ташиев, Улукбек Кочкоров и Таалатбек Масадыков.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум