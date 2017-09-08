ЦИК отказала в регистрации К.Шайымбетову, Т.Асанбекову, Р.Карасартовой, Т.Кожогулову и К.Чороеву

8 сентября 2017, 18:17 Комментарии

Центральная избирательная комиссия 8 сентября на своем заседании отказала в регистрации кандидатом на должность президента 5 гражданам.

Так, в регистрации было отказано:

- Казыбеку Шайымбетову (все 38 тыс .660 подписных листов кандидата были признаны недействительными);

- Темирбеку Асанбекову (из 33 тыс. подписных листов, предоставленных кандидатом, более 20 тыс. признаны недействительными);

- Рите Карасартовой (из 31 тыс. 706 подписей в поддержку кандидата только 27 тыс. 26 подписей признаны действительными);

- Талгатбеку Кожогулову (из 34 тыс. 27 подписей только 8 тыс. 12 подписей признаны достоверными);

- Кубану Чороеву (из 40 тыс. 224 подписей, предоставленных в поддержку кандидата, 17,9 тыс. подписей признаны действительными).

Решения о признании данных подписей недействительными были приняты на заседании ЦИК 2 сентября.

На данный момент кандидатами в президенты зарегистрированы 13 человек: Темир Сариев, Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Бакыт Торобаев, Адахан Мадумаров, Эрнис Зарлыков, Азимбек Бекназаров, Арстанбек Абдылдаев, Токтайым Уметалиева, Арсланбек Малиев, Камчыбек Ташиев, Улукбек Кочкоров и Таалатбек Масадыков.