Нурлан Мотуев: Со мной "не проканает" номер как с Садыром Жапаровым

8 сентября 2017, 18:26 Комментарии

Сегодня, 8 сентября, на пресс-конференции в пресс-центре "Вечерний Бишкек" осужденный на семь лет колонии-поселения активист Нурлан Мотуев заявил, что он не убегает от правосудия и руководства колонии.

По его словам, пресс-служба ГСИН говорит о побеге, хотя он никуда не скрывался.

Забота следствия

"Если взять стенограмму звонков с сотовых операторов "О!" и MegaCom, подтвердится, что я звонил руководству ГСИН. Начальник службы безопасности ГСИН и его заместитель приходили ко мне домой. Позже мы приехали в ГСИН, я сидел у него в кабинете, а потом пошли к начальнику следственного отдела ГСИН Абышеву. Он взял у меня обращение о применении мер в отношении начальника колонии, пообещав, что переведет меня в колонию-поселения №35. Она находится в черте города Бишкек. Я переспросил 35 или 37, на что тот ответил, что в колонию №35, поскольку 37 колония находится в Ново-Павловке и мне туда будет далеко ездить. Он же мне и сказал: иди домой, а в субботу иди отмечаться в колонию №35, а не 32. Раз такой высокий начальник уверяет, кого еще слушать?" - сказал Мотуев.

Кумир детства

По словам Мотуева, после разговора с чиновником из ГСИН, последний его попросил молча выйти из здания в сопровождении помощника. Однако в коридорах учреждения его, как и в былые времена славы, некоторые офицеры просили сфотографироваться с ним. Такая же ситуация, по егословам, была и в колонии №32.

"Многие офицеры там просили со мной сфотографироваться. Они говорили мне, что я их кумир с детства", - не без гордости отмечает Мотуев.

Гражданский активист рассказал, что он, так и не дождавшись ответа от собеседников, сам приехал в колонию №35, однако там его появлению были крайне удивлены.

"Вчера я поехал в колонию №35, которая находится на старом толчке, где бывшая турбаза. Там мне удивились, сказали, что мое лично дело не поступало. Меня удивляют интриги, цинизм пресс-службы ГСИН, объявивших меня беглецом, тогда как начальники других высоких структурных подразделений говорят об обратном", - заявил Мотуев.

Критикуя работу пресс-службы ГСИН, в то же время Мотуев похвалил госкомитет национальной безопасности за проверку начальника исправительного учреждения №32.

"Наверняка ГКНБ до сих пор прослушивает меня. Но, они - ГКНБ - знают мою личность, что я не испорчен до конца и не представляю опасности для общества. Поэтому молча следят за происходящим. Спасибо ГКНБ за то, что направили проверку по заявлению в отношении Тимура Анаркулова, надеюсь следствие доведут до конца".

Он подчеркнул, что в случае, если сегодня не решится его судьба, к какой колонии он будет прикреплен, то завтра он отправится отмечаться в центральный аппарат ГСИН.

"В 9.30 завтра я приду к главному зданию ГСИН по адресу проспект Чуй пересекает Ибраимова и там же отмечусь на вахте у офицеров. Закон не нарушен. Адвокат сказал, что закон не нарушен. Или что, начальником является Тимур Анаркулов, что я должен туда идти? Кто тогда Таалайбек Жапаров? Зам что ли его? Пускай решают мой перевод в другое КП", - возмутился Мотуев.

"Не проканает"

Вспомнил на пресс-конференции Мотуев и экс-депутата парламента Садыра Жапарова, также содержащегося в настоящий момент в учреждении ГСИН.

"Предупрежу, что такой цинизм как с Садыром Жапаровым у них не пройдет, когда его зарезали, изрезали, с 47-колонии обратно затолкали в СИЗО. И это было несмотря на то, что общество просило его перевести в более элитное СИЗО ГКНБ. Со мной это не пройдет, если с Садыром Жапаровым "проканало", со мной не "проканает". Отвечаю, с этим афганцем один на один выйду. Там же зарублю. Мне пофигу, я вообще туда не пойду. Если хотите перевести к истинным террористам, пожалуйста, я готов к этому. Я идейный борец", - подытожил Мотуев.