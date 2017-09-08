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Как и где провести выходные в столице. Афиша с 8 по 10 сентября

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446843-ru.html

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Кыргызстану доверили провести чемпионат Азии по борьбе 2018 года

8 сентября 2017, 18:12       Комментарии

Пятница, 8 сентября
Latino Party. Если вы являетесь поклонником сальсы, бачаты и кизомбы, это мероприятие точно для вас. Организаторы предлагают на несколько часов погрузиться в завораживающий мир музыки и танцев. Вечеринка начнется в 20.00 в The Bar (первый этаж отеля Hyatt), стоимость участия - 100 сомов.
Выставка "Солнечная Турция глазами кыргызских художников". Экспозиция объединит работы совершенно разных по своим творческим устремлениям авторов, которые взаимно дополняют и обогащают друг друга. Выставка откроется в "Gallery М" в 10.00, вход свободный.
Суббота, 9 сентября Talking Club. Вас ожидает интересная беседа на английском языке в небольшой компании. Модератор клуба подстроится под любой уровень владения языком - желающих поучаствовать просят не стесняться. После беседы можно будет остаться для просмотра фильма на английском языке с русскими субтитрами. Мероприятие пройдет в студии альтернативного обучения "Окна". Начало - в 15.00, стоимость участия - 100 сомов.
Окно в кино: "Вечное сияние чистого разума". Субботний вечер можно разнообразить просмотром хорошего кино. Романтическую драму с элементами фантастики покажут в студии альтернативного обучения "Окна". Начало - в 16.00, вход свободный.
Saturday Open Mic Night. Горячая тусовка, которая совершенно не зависит от времени года, пройдет в арт-кафе Chicken Star. Это мероприятие для самых веселых и смелых. Здесь можно будет спеть под аккомпанемент живой музыки или аккомпанировать себе самостоятельно. Вечеринка начнется в 21.00, вход свободный.
Воскресенье, 10 сентября Творческий мастер-класс Drink&Draw. Мероприятие в ресторане Bellagio позволит вам вооружиться красками и мольбертом, чтобы воспроизвести необыкновенно яркую картину Леонида Афремова. Мастер-классом будет руководить известный художник Айдар Касымбеков. Начало мероприятия - в 16.00, вход - 999 сомов. Предварительная регистрация обязательна.
IV Международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE. Тон фестивалю задаст спектакль "Манасчи" по эпосу "Манас" в версии Жусупа Мамая. Он будет показан в Бишкекском городском драматическом театре имени А. Умуралиева. Начало - в 19.00, вход 100 сом.
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