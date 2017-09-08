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ЦИК вынес предупреждение кандидату в президенты А.Абдылдаеву за нарушение финансовой отчетностиЦИК вынес предупреждение кандидату в президенты А.Абдылдаеву за нарушение финансовой отчетностиЦИК отказала в регистрации К.Шайымбетову, Т.Асанбекову, Р.Карасартовой, Т.Кожогулову и К.ЧороевуЦИК отказала в регистрации К.Шайымбетову, Т.Асанбекову, Р.Карасартовой, Т.Кожогулову и К.Чороеву

Мужчина погиб после наезда близ Бишкека, преступника ищут неделю

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446842-ru.html

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На трассе Бишкек-Торугарт неизвестный водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП

Убийство из-за телефона — в Бишкеке найдено обгоревшее тело мужчины

8 сентября 2017, 18:18       Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. Милиция Чуйской области ищет водителя, который неделю назад насмерть сбил мужчину, сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.
1 сентября примерно в 20.50 неизвестный водитель в районе села Кашка-Суу сбил 49-летнего жителя поселка Таш-Добо, а затем скрылся. Пострадавший позже скончался в больнице от полученных травм.
По факту завели уголовное дело. Милиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении преступника, звонить по телефонам: (0701) 02-27-23, (0555) 16-00-33, (0708) 15-00-15, (0312) 36-35-23, (0312) 36-35-27 или 102. Анонимность и вознаграждение гарантируются.
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