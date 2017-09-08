Модели в КР все чаще отказываются выступать в бикини — Шевченко

8 сентября 2017, 18:24 Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. Модели в Кыргызстане все чаще отказываются выступать в бикини, сообщила во время видеомоста глава бишекского модельного агентства Виталина Шевченко.

© Sputnik / Максат ЭлебесовОсновательница промоушн-центра "ВитЛайн" Виталина Шевченко Видеоконференция проходила в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

"В 2001, 2003 и 2007 годах наши модели могли выступать в купальниках, показывать бодиарт. Но в последнее время многие девушки отказываются выходить на сцену в бикини, про бодиарт я вообще не говорю. Для нас это большая проблема. Мы стали более закрытыми в этом отношении", - рассказала она.

Видеомост объединил площадки в Бишкеке, Ереване и Минске.

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