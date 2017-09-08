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Модели в КР все чаще отказываются выступать в бикини — Шевченко

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446841-ru.html

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Шевченко поразила зрителей, станцевав лезгинку, — кадры из Канады

8 сентября 2017, 18:24       Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. Модели в Кыргызстане все чаще отказываются выступать в бикини, сообщила во время видеомоста глава бишекского модельного агентства Виталина Шевченко.
© Sputnik / Максат ЭлебесовОсновательница промоушн-центра "ВитЛайн" Виталина Шевченко Видеоконференция проходила в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.
"В 2001, 2003 и 2007 годах наши модели могли выступать в купальниках, показывать бодиарт. Но в последнее время многие девушки отказываются выходить на сцену в бикини, про бодиарт я вообще не говорю. Для нас это большая проблема. Мы стали более закрытыми в этом отношении", - рассказала она.
Видеомост объединил площадки в Бишкеке, Ереване и Минске.
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