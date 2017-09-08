Сотрудники "Газпром Кыргызстан" удостоены государственных наград и почетных грамот

8 сентября 2017, 18:14 Комментарии

Сотрудники газового предприятия страны удостоены государственных наград и награждены Почетными грамотами, Медалями и Благодарностями.

В соответствии с Указом Президента, за значительный вклад в развитие и модернизацию газотранспортной и газораспределительной систем Кыргызской Республики и реализацию социальных проектов почетное звание "Заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики" присвоено:

<ul> <li>Сулайманову Мурату Асангазиевичу — заместителю генерального директора по ремонту и капитальному строительству ОсОО "Газпром Кыргызстан".</li> </ul> Под непосредственным руководством Мурата Сулайманова осуществлялась ответственная работа по строительству и реконструкции ключевого магистрального газовпровода "Бухарский газоносный район Ташкент-Бишкек-Алматы".

Медалью "Данк" отмечены российские коллеги: Маркелов Виталий Анатольевич — заместитель председателя правления ПАО "Газпром"; Михаленко Вячеслав Александрович — член правления, начальник департамента 308 ПАО "Газпром".

"Мы делаем хорошие и правильные дела. Я с удовольствием хотел бы несколько человек наградить госнаградами нашей страны", — отметил президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев, выступая на церемонии закладки капсулы общеобразовательной школы "Газпром" в Бишкеке.

За заслуги и вклад в развитие физической культуры и спорта Почетной грамотой правительства Кыргызской Республики награжден Сабырбек Акимбаев – заместитель генерального директора ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Благодаря деятельности "Газпром Кыргызстан" ведется активная работа по газификации Кыргызской Республики и строительству газопроводов в рамках реализации Генеральной схемы газоснабжения и инвестиционной программы "Газпром Кыргызстан".

В 2016 году завершено строительство 50 км распределительных газопроводов в 10 жилмассивах города Бишкек и Чуйской области: Керемет, Касым, Щербакова, Бурдинская, Салам-Алик, Жениш, Балбан-Таймаш, Кайынды, Керамическая, Мыкан. Благодаря чему доступ к экологическому топливу получили более 9000 абонентов. Общая стоимость работ по проектированию и строительству распределительных газопроводов составила более 180 млн сомов.

Большая часть газифицированных населенных пунктов относится к Первомайскому району.

"Мы вовремя сориентировались, провели организационную работу, и в результате жители 7 жилмассивов нашего района получили доступ к голубому топливу. Благодаря этому разница между городом и селом стирается – это большое и хорошее дело. Мне бы еще раз хотелось поблагодарить наших газовщиков и работников ОсОО "Газпром Кыргызстан". В дальнейшем газификация охватит и другие жилые массивы Бишкека, которые десятилетиями этого ждут. Большое спасибо за то, что смогли воплотить в жизнь задуманное", — высказал свою благодарность Аскербек Алиев, глава Первомайской районной администрации.

За качественную работу с населением и проведение торжественных мероприятий районного масштаба Почетной грамотой муниципальной администрации по Первомайскому административному району мэрии г.Бишкек награждены:

<ul> <li>Акматбеков Манас Сулкарнаевич – Директор филиала "Бишкекгаз" ОсОО "Газпром Кыргызстан"</li> <li>Абыкеева Асель Замирбековна – Начальник Службы по связям с общественностью и СМИ ОсОО "Газпром Кыргызстан"</li> <li>Жумабеков Адилет Бектемирович — Ведущий специалист Отдела реконструкции и строительства новых объектов ОсОО "Газпром Кыргызстан"</li> <li>Арунов Рысбек Азаматович — Ведущий специалист Службы по связям с общественностью и СМИ ОсОО "Газпром Кыргызстан</li> <li>Жумагулова Наргиза Сагынычевна — специалист Службы по связям с общественностью и СМИ ОсОО "Газпром Кыргызстан"</li> </ul> Почетной грамотой Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики награжден Скибин Евгений Николаевич — заместитель директора филиала "СеверТрансГаз".

Медалями Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики "За участие в ликвидации ЧС" награждены:

<ul> <li>Коренцов Михаил Николаевич — машинист экскаватора Транспортной службы филиала "СеверТрансГаз"</li> <li>Ставицкий Владимир Николаевич — машинист экскаватора Транспортной службы филиала "СеверТрансГаз"</li> </ul> За три года работы "Газпром Кыргызстан" полностью реконструирована газовая отрасль республики, успешно реализуется масштабная программа по газификации республики. "За короткие сроки удалось реализовать крупнейший проект в масштабах Центральной Азии — реконструировать и построить новые ветки „Бухарский газоносный район — Ташкент — Бишкек — Алматы" первой и второй очереди, построить газопроводы среднего и низкого давления и обеспечить бесперебойной подачей более 300 000 семей и предприятий. Безусловно, это стало возможным, благодаря высочайшему профессионализму и компетентности специалистов компании", — отметил Генеральный директор ОсОО "Газпром Кыргызстан" Болот Абилдаев.

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