В Узбекистане отменены таможенные пошлины по 42 видам товаров

8 сентября 2017, 17:43 Комментарии

Бишкек, 08.09.17 /Кабар/. Новые ставки импортных таможенных пошлин и акцизного налога по ряду товаров утверждены постановлением Президента Узбекистана от 4 сентября 2017 года "О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан". Указанные в приложениях к документу товары освобождаются от таможенной пошлины с 10 сентября, сообащет агентство "Авеста".

Кроме того, с 10 сентября восемь наименований товаров освобождаются от уплаты акцизных налогов.

Нулевая ставка таможенной пошлины установлена по 42 наименованиям товарных позиций. Восемь видов товарных групп освобождены от уплаты акцизного налога.

Как сообщалось ранее, от импортных таможенных пошлин и акцизного налога с 1 сентября текущего года освобождены мясо, мука, масло и ряд других товаров.