Таджикистан может совсем закрыть офис ОБСЕ

8 сентября 2017, 17:47 Комментарии

Из материалов СМИ, в частности сайта Hamsinf.com, стало известно, что Миссия Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Таджикистане может быть окончательно закрыта, если в середине сентября с.г. в Варшаве на ежегодной конференции Бюро по правам человека ОБСЕ "О выполнении мер в области человеческого измерения" примут участие активисты ПИВТ – организации, деятельность которой запрещена в РТ, странах СНГ, ШОС и ОДКБ. Как нам стало известно, члены ПИВТ зарегистрированы на этой конференции в качестве участников, а Мухиддин Кабири, который разыскивается Международной полицией Интерпол, – в качестве выступающего.

Видимо, инцидент 2016 года (о нем мы расскажем ниже) не стал поучительным уроком для ОБСЕ. Сегодня, когда ситуация с ПИВТ повторяется – возможное окончательное закрытие Миссии ОБСЕ в Таджикистане станет, как говорится, адекватной и симметричной мерой на её деятельность.

Как известно, участие Республики Таджикистан в ОБСЕ было продиктовано необходимостью в поддержании и укреплении безопасности на национальном, региональном и международном уровнях. До недавнего времени прочные связи и развитие сотрудничества с международными структурами безопасности, в том числе ОБСЕ, соответствовало целям и принципам проводимой Таджикистаном внешней политики, отвечало интересам укрепления его суверенитета, государственности и национальной безопасности. То есть, до того момента, когда в столице Польша группа граждан устроила так называемую "акцию".

Как было сообщено в СМИ, 19 сентября 2016 года, в зал, где проходила одна из сессий совещания ОБСЕ, беспрепятственно вошли представители Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), которая запрещена в Таджикистане и решением Верховного суда республики объявлена террористической и экстремистской. Это было группа из 20 человек, одетых в белые футболки с изображениями членов и руководителей ПИВТ и надписями "свободу политическим заключенным".

Делегация Таджикистана покинула тогда совещание ОБСЕ из-за участия в мероприятии активистов ПИВТ и преступников, находящихся в международном розыске.

"Допуск преступных элементов к ежегодным совещаниям БДИПЧ ОБСЕ подрывает имидж этой организации и не способствует конструктивному диалогу в рамках совещания… В связи с вышеизложенным наша делегация считает невозможным свое дальнейшее участие в работе нынешнего совещания БДИПЧ ОБСЕ по человеческому измерению. Делегация Таджикистана покидает совещание", — отмечалось в заявлении таджикской делегации, которое, кстати, было размещено на сайте ОБСЕ.

После этого в Душанбе активисты молодежных групп Таджикистана написали обращение в представительство ОБСЕ, в котором выразили недоумение по поводу появления на Совещании сторонников запрещенных организаций. Не получив ответа, таджикская молодежь устроила массовую акцию протеста, к которым присоединились студенты нескольких вузов. Они три дня осаждали представительство ОБСЕ, а потом распространили обращение, в котором в резкой форме осудили политику этой международной организации в отношении Таджикистана.

"То, что позволяет ОБСЕ в отношении Таджикистана, она не может позволить в отношении сильных мира сего, таких стран, как США, Россия, Германия, Франция… Во всем мире преступники должны сидеть в тюрьме, а не гулять по заседаниям ОБСЕ", — отметили студенты, обвинив эту организацию в проведении политики двойных стандартов. Действительно, по наблюдению аналитиков, в зоне критики этой организации оказываются не все государства ОБСЕ, а лишь небольшое их число, в основном — страны бывшего СССР.

Тогда отчётливо выявились истинные намерения ОБСЕ. Эта международная организация грубо нарушила существующие законодательные нормы и предписанные договорённости в области обеспечения безопасности в регионе, действовала в обход общепризнанных конвенций и решений. В то время, когда антитеррористические задачи, согласованные с Республикой Таджикистан и ОБСЕ в рамках её прежнего мандата, должны решаться в тесном взаимодействии и на основе консультаций с властями Республики Таджикистан, при полном соблюдении законов и правил страны.

В 2017-м году мандат организации в Таджикистане был продлен только в марте, при том, что обычно этот вопрос решается до наступления нового отчетного года. А в мае делегация от Таджикистана вовсе отказалась ехать в Вену на конференцию ОБСЕ по предотвращению экстремизма и радикализации, которая проходила 23−24 мая этого года. А с 1 июля 2017 года мандат организации в Таджикистане был понижен до Программного офиса ОБСЕ в Душанбе. Такой статус не предусматривает работы полевых офисов, потому были закрыты офисы в Гарме, Худжанде, Курган-Тюбе, Кулябе и Шаартузе.

В Душанбе отныне все мероприятия офиса ОБСЕ должны проводиться только по согласованию с МИД Таджикистана. Раньше сотрудники Центра ОБСЕ просто ставили МИД в известность.

Следует отметить, что, после того, как БДИЧ ОБСЕ допустило на своё заседание в Варшаве сторонников ПИВТ, понижение мандата этой организации от бюро до офиса в Душанбе является закономерной мерой.

Напомним, что ранее офисы ОБСЕ окончательно уже были закрыты на территории России, Белоруссии, Армении, Азербайджана и других республик СНГ, так как руководство названных государств не видело более целесообразности и необходимости в деятельности ОБСЕ у себя в стране.

Любопытный факт: как рассказывает ИА "AzeAz", Бакинский офис был закрыт 4 июня 2015 года с большим скандалом, подробности которого стали известны только через год со слов Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Закрытие было связано с давлением со стороны руководства ОБСЕ на бывшего главу офиса – координатора проектов ОБСЕ в Баку Алексиса Шахтахтинского — гражданина Франции с азербайджанскими корнями. Оказалось, что раздражение руководства организации вызвала фотография в рабочем кабинете посла, на которой был запечатлен сам дипломат вместе с Президентом Азербайджана. "Если, по мнению руководства ОБСЕ, фотографироваться со мной — это преступление, о чем мы можем говорить?! Что я сказал? Я сказал, если Шахтахтинский будет уволен, офис закроется. Я их предупредил, они не послушали, и мы это сделали", — достаточно эмоционально пояснил тогда Ильхам Алиев.

И еще. Существует и такая практика, когда уровень представительства ОБСЕ понижается с уровня посольства до уровня координатора проектов ОБСЕ, как это произошло в Узбекистане. По сведениям ИА "NewsFRONT", к концу 1990-х годов, к Стамбульскому саммиту организации, структуры ОБСЕ были открыты во всех пяти государствах Центральной Азии. Центр ОБСЕ в Казахстане 18 декабря 2014 года был преобразован в Программный офис ОБСЕ в Астане. С 1995 года в Ташкенте функционировало Бюро ОБСЕ по связям в Центральной Азии, преобразованное в 2000 году в Центр ОБСЕ в Ташкенте, а в 2006 году, после событий в Андижане, – в Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане.

Центр ОБСЕ имеется и в Ашхабаде. А Центр ОБСЕ (затем преобразованный в Бюро) в Таджикистане начал работать ещё в 1994 году. В отличие от мандатов миссий в Бишкеке, Ашхабаде, Астане и Ташкенте, в Душанбе Бюро ОБСЕ с довольно многочисленной миссией (160 сотрудников) выполняло более широкие задачи. Долгосрочные цели миссии ОБСЕ предусматривали здесь более широкие усилия, направленные на реформирование политической системы страны, выработку законодательных актов, подготовку кадров и т.д.

Сходные мероприятия, включая обучение прокуроров, юристов и судей правильному пониманию прав граждан на религиозные убеждения, проводились также в Кыргызстане. В 2010 году, на пике драматических событий в Ошской области Киргизии, рассматривался вопрос о прибытии в регион конфликта полицейской миссии ОБСЕ, постоянный совет которой утвердил 15 июня 2010 г. заявление по ситуации в республике. С 24 по 28 июня 2010 г. в Бишкеке находилась "миссия полицейских сил" ОБСЕ для выработки плана действий по оказанию консультативной и экспертной помощи в постконфликтном урегулировании и восстановлении мирного процесса на юге страны. Итогом ряда встреч в Вене и Бишкеке стал план действий для "Полицейской консультативной группы ОБСЕ" – первой миротворческой структуры такого рода в Центральной Азии. Предполагалось, что группа будет выполнять задачи по мониторингу, кураторству и консультированию, но её прибытие было отложено, а затем проект пришлось свернуть.

Ещё в 2004 году страны СНГ указывали на серьёзные недостатки в работе ОБСЕ: уклон в сторону гуманитарной проблематики, сведение деятельности организации в гуманитарной сфере к мониторингу ситуации в области прав человека и демократических институтов, а также выборочное повышенное внимание к одним странам при игнорировании проблем в других.

Однако позитивных сдвигов в деятельности ОБСЕ не произошло, и прогрессирующий кризис этой организации налицо. "Представительства и наблюдательные миссии ОБСЕ стали инструментом вмешательства во внутренние дела тех государств, где они действуют, включая поддержку прозападных политических сил, организацию массовых беспорядков, свержение неугодных режимов", пишет ИА "NewsFRONT" .

Поэтому страны пребывания миссии ОБСЕ все больше дают понять, что не желают видеть у себя "независимых" представителей ОБСЕ.

Источник: "Авеста"