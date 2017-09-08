Мэрия Бишкека официально запустила работу нового городского кладбища в с."Гроздь"

8 сентября 2017, 17:45 Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Кабар/. В селе Чон-Арык, в районе села "Гроздь" Аламудунского района Чуйской области состоялся официальный запуск работы нового городского кладбища. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

На мероприятии приняли участие вице-мэр города Бишкек Эркинбек Исаков, а также глава Бишкекского агентства ритуальных услуг мэрии города Бишкек Руслан Бочиев, представители соответствующих городских служб и другие.

Данный объект открыт в связи с переполненностью Юго-западного кладбища. Юго-западное кладбище переходит в полузакрытый режим, то есть захоронения будут производиться рядом с уже похороненными близкими.

Новое место для погребения разделено на несколько частей по конфессиональной принадлежности. Общая площадь объекта занимает 44 га.

В целях благоустройства с северной стороны нового кладбища установлены ограждения и ворота, отремонтирована автодорога шириной 18 метров. Организована автостоянка для посетителей. Установлены два резервуара для воды, наружное освещение и электроснабжение со строительством трансформаторной подстанции ГКТП-63-10/0,4 кВа. Кроме того, построен водоотводный ров протяженностью 580 метров. Для удобства посетителей организованы внутренние проезды.

Справка: Захоронение на юго-западном кладбище осуществлялось с 1973 года. Изначально его территория составляла не более 69 гектаров. Сегодня места для погребений занимают более 300 гектаров. Из-за переполненности юго-западного кладбища бишкекчане вынуждены были хоронить усопших родственников в других районах.