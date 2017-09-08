Сегодня: байки Бекназарова, сгорели заживо, доступное жилье

8 сентября 2017, 17:30 Комментарии

Доступное жилье. Президент Кыргызстана анонсировал начало этой программы в Нарынской области. Сегодня глава государства отправился в отдаленный горный регион республики с рабочей поездкой. Атамбаев принял участие в закладке капсулы в фундамент будущего многоквартирного дома. Он возводится для сотрудников-бюджетников, работников социальных и образовательных учреждений.

"Выполнение программы "Доступное жильё 2015-2020" в Нарыне не должно ограничиваться одним домом. Строительство должно быть регулярным. Облик города Нарын скоро преобразится в лучшую сторону. Обеспечение населения страны доступным жильём должно стать главной задачей государства. В ближайшие 5-10 лет мы должны решить проблему нехватки социального жилья для всех нуждающихся, а также работников бюджетной сферы", - подчеркнул на тожественной церемонии президент Атамбаев.

Лжесвидетельства Бекназарова. Политик, созвавший сегодня пресс-конференцию, отреагировал на то, что в отношении него возбуждено уголовное дело за вранье в суде по коррупционному делу Текебаева. Бывший генпрокурор прикинулся ничего не понимающим человеком, который уверен, что не нарушал закон. Бекназаров, естественно, пытается придать всему происходящему политический окрас.

И вот какие аргументы политик приводит в свою защиту: "Мои показания в суде по делу Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова не были учтены, и они никоим образом не повлияли на принятое судом решение. Если бы из-за моих показаний их оправдали, то это другое дело". То есть Бекназаров уже и сам признал, что лгал суду, пытаясь защитить коррупционера. Поэтому странно, что ему до сих пор не предъявили обвинения по статье "лжесвидетельства".

Врач-педофил. В Кемине расследуется вопиющий случай, когда медицинский работник пытался изнасиловать находящуюся в больнице 12-летнюю девочку. Школьница рассказала, что предварительно ей был сделан укол, получив который она была парализована и не могла сопротивляться. В инциденте разбирается комиссия медиков из столицы и правоохранители.

О случившемся родственники пострадавшей написали письмо министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву. Он взял этот вопрос под свой контроль и назначил комиссию для расследования инцидента. Кеминским РОВД возбуждено уголовное дело по статье 133 "Развратные действия" Уголовного кодекса КР. Ведется следствие.

Сгорели заживо. Страшная авария произошла сегодня ночью на Иссык-Куле, между селами Григорьевка и Темировка. На большой скорость съехал с дороги в обрыв и несколько раз перевернулся Lexus RX-330 После аварии произошло воспламенение топлива, водитель и пассажиры автомобиля сгорели заживо. При них не было обнаружено никаких документов, личности погибших устанавливаются.

Как рассказали представители правоохранительных органов, рядом с выгоревшим остовом автомобиля они обнаружили два мешка с коноплей. В патрульной милиции предполагают, что они вылетели из багажника в то время, когда машина пошла под откос и начала переворачиваться. Правоохранители приступили к расследованию всех обстоятельств инцидента.

Марш на колясках. Более 200 граждан Кыргызстана с ограниченными возможностями приняли участие в акции в защиту своих прав. Сегодня они прошли пешим маршем по Южной магистрали от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова. В целях безопасности во время мероприятия трассу перекрывали сотрудники патрульной милиции.

Марш был организован с целью призвать власти республики ратифицировать Конвенции ООН о правах инвалидов. Граждане с ограниченными возможностями также обратились к чиновникам с просьбой создать нормальные условия для тех, кто может передвигаться только на колясках. Сейчас такие граждане не могут самостоятельно передвигаться по улицам. Даже в столице практически нет зданий, оборудованных нормальными пандусами, под их нужды и потребности не приспособлен общественный транспорт.

В выходные будет жарко и сухо. Кыргызгидромет распространил прогноз погоды на ближайшие три дня. В субботу и воскресенье в Бишкеке будет безоблачно, а воздух под осенним солнцем прогреется как летом - до +32 градусов. По ночам температура будет опускать до +15. Осадков в обозримой перспективе пока не ожидается.

Теплым обещает быть и начало следующей трудовой недели. В понедельник безоблачно +27...+29. Понижение температуры и дожди ожидаются в среду-четверг. Кардинальное изменение погоды с резкими перепадами температуры может произойти не ранее третьей декады сентября. Так что первый месяц осени будет достаточно комфортным.