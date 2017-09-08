Власти выделят 140 млн сомов на закупку противодиабетических препаратов

8 сентября 2017, 17:54 Комментарии

Премьер-министр Сапар Исаков подписал распоряжение правительства КР о выделении из республиканского бюджета дополнительных финансовых средств в сумме 140 млн сомов, которые будут направлены на закупку противодиабетических препаратов и проведение неонатального скрининга.

Взрослые пациенты с сахарным диабетом, имеющие проблемы со зрением, принимая инсулин, не видят градации доз на инсулиновых шприцах, так как запись очень мелкая и невидимая. В связи с чем возникла необходимость дополнительно закупить картриджные формы смешанных аналогов инсулинов для нуждающихся взрослых лиц и подростков с сахарным диабетом и шприц-ручки для этих форм инсулинов.

Кроме того, для больных несахарным диабетом необходимо закупить препараты антидиуретического гормона, так как без достаточного количества приема больным данного препарата необходимо употреблять до 15 литров воды в сутки.

Отметим, на 1 января 2017 года, по данным Государственного регистра сахарного диабета, в Кыргызстане 16 тыс. 504 больных с сахарным диабетом нуждаются в инсулинотерапии и 700 человек, страдающих несахарным диабетом, принимают антидиуретический гормон.

Также согласно распоряжению в целях обеспечения доступности и предоставления качественной медицинской помощи населению для закупки и установки грузопассажирского лифта из республиканского бюджета будет выделено 5 млн сомов для Центра общеврачебной практики (ЦОВП) Панфиловского района Чуйской области. Отметим, что с 1992 года лифт находится в нерабочем состоянии.

Справка: Уровень детской смертности все еще остается высоким, составив 21,3% в 2016 году, значительную долю которой составляют врожденные аномалии (7,8%) и состояния, возникающие в перинатальном периоде.

Неонатальный скрининг - это массовое обследование новорожденных на эндокринные и наследственные болезни обмена веществ, которое позволяет выявлять заболевания на доклинической стадии (когда заболевание еще не проявилось).

Данный скрининг будет проводиться на уровне первичного звена здравоохранения в центрах семейной медицины или группы семейных врачей и на уровне родильных отделений/домов.

Неонатальный скрининг является частью программ раннего вмешательства. За последнее десятилетие число детей с ограниченными возможностями здоровья увеличилось более чем в 4 раза и возникла необходимость внедрения неонатального скрининга в стране.

В составе Центра общеврачебной практики (ЦОВП) Панфиловского района Чуйской области имеются пять отделений: терапевтическое, хирургическое, родильное, реанимационное и инфекционное, расположенные на разных этажах здания. Вследствие этого, транспортировка тяжелобольных была значительно затруднена.